A Cinisi torna Momò, l’alieno che arriva dallo spazio per parlare al cuore dei più piccoli. Sabato 12 luglio, alle 18.30, l’atrio del Palazzo dei Benedettini ospiterà la presentazione di “Viaggio su E22 – Chi salverà la stella?“, il terzo libro firmato da Vanessa Leone, pubblicato da AGA editore. Un nuovo capitolo della saga per bambini che unisce fantasia, valori universali e collaborazione tra generazioni.

Momò è un personaggio speciale: viene da una stella lontana, ma può essere visto solo dai bambini. È nato nel 2017 dalla fantasia di Vanessa Leone, scrittrice originaria di Cinisi, che ha deciso di portare in letteratura per l’infanzia temi importanti come la diversità, l’accoglienza e l’aiuto reciproco. Proprio quest’ultimo valore – la reciprocità – è il cuore pulsante del nuovo libro: “E se anche i supereroi avessero bisogno di aiuto?”, si chiede l’autrice. Una domanda semplice, ma potente, che guida l’intera narrazione.

Un libro scritto insieme ai bambini

Un progetto corale, quello di Viaggio su E22, che coinvolge anche i bambini della classe V del plesso Danilo Dolci Mirto dell’Istituto Comprensivo Cassarà – Guida di Partinico. Sono loro i coautori e illustratori del libro: hanno contribuito a dare forma e colore al mondo di Momò, dimostrando quanto la scuola possa essere spazio creativo e partecipativo.

L’evento è organizzato dalla Pro Loco Cinisi 2.Zero e vedrà la partecipazione di Enza Di Lorenzo – assistente sociale e membro del direttivo della Pro Loco – che dialogherà con l’autrice. Previsti anche gli interventi del sindaco di Cinisi, Vera Abbate, e dell’assessore alla Cultura, Rosolino Claudio Cardile.

Un’occasione per celebrare la fantasia, l’impegno educativo e la capacità della letteratura di parlare al futuro – partendo dai bambini e coinvolgendo l’intera comunità.

Luogo: Palazzo dei Benedettini, Piazza Vittorio Emanuele Orlando, 1, CINISI, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Convegno

Ora: 18:30

Artista: Pro Loco Cinisi 2.Zero

