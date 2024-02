Le ordinanze dell'Ufficio Mobilità

Nuovi cantieri in viale Regione Siciliana, a Palermo. Una delle principali arterie viarie del capoluogo siciliano, fiaccata negli ultimi anni da una lunga sfilaza di lavori, sarà interessata da due cantieri, uno all’altezza del ponte Corleone e l‘altro nei pressi di via Perpignano. A stabilirlo sono due ordinanze dell’Ufficio Mobilità del Comune di Palermo (ovvero la 155 e la 156 del 12 febbraio 2024). Sul viadotto del fiume Oreto, gli interventi si concluderanno già il 15 febbraio e si stanno svolgendo prevalentemente in notturna. Con riguardo al secondo cantiere invece, lo stesso avrà una durata di circa venti giorni e sorgerà per compiere delle analisi relative alla futura realizzazione dello svincolo, il cui iter è già iniziato da oltre quattro anni.

Interventi di pulizia al ponte Corleone

Il primo cantiere in viale Regione Siciliana interesserà l’area del ponte Corleone di Palermo. Secondo quanto previsto dall’ordinanza esitata dall’Ufficio Mobilità, i lavori si svolgeranno fra le 21 e le 6 del mattino sulla carreggiata in direzione Trapani. A tal proposito, sarà prevista la chiusura al transito veicolare non contemporaneo della corsia o porzioni di essa, per l’esecuzione delle operazioni di pulizia del cavedio, mediate cantieri mobili. Interventi propedeutici a quanto avverrà nel prossimo futuro, quando inizieranno i lavori di messa in sicurezza sulla corsia lato mare, così come avvenuto in precedenza su quella in direzione Catania. Un cantiere iniziato ad ottobre 2022 e che si è concluso poco prima di Natale 2023.

Le indagini per lo svincolo Perpignano

La seconda tipologia di lavori interesserà l’area di via Perpignano. Luogo sul quale in futuro sorgerà il futuro svincolo. Un’opera attesa già da diversi anni e per la quale verranno svolte delle indagini attraverso l’ausilio di una sonda. Ad eseguirle sarà l’impresa Sidercem, scelta tramite apposito bando per eseguire i controlli. A tal proposito, lo scorso 9 febbraio le maestranze del Comune hanno concluso gli interventi di potatura in zona, al fine di consentire il corretto posizionamento della sonda. I sondaggi saranno eseguiti a partire dalle 8 del 15 febbraio e dureranno circa 20 giorni. A tal proposito, è prevista la chiusura al transito veicolare non contemporaneo della semicarreggiata o porzione di essa nel tratto compreso fra lo svincolo di via Evangelista di Blasi e quelli di via Pergusa. Luogo in cui saranno eseguite le indagini geognostiche, attraverso dei cantieri mobili.