Palermo paralizzata dal traffico: oltre due ore per lasciare la città. Mattinata difficile per gli automobilisti palermitani che stamani, 8 aprile, si sono trovati in lunghissime code in diverse zone della città. I disagi sono stati causati da una serie i cantieri e restringimenti che hanno messo in ginocchio la circolazione lungo viale Regione Siciliana. Il Comune di Palermo ha annunciato una serie di modifiche temporanee sulla viabilità, con la chiusura a rotazione della corsia centrale in entrambi i sensi di marcia, per consentire l’intervento tecnico.

L’intervento, della durata di tre giorni, comporterà quindi deviazioni obbligatorie sulla corsia laterale e divieti di sosta e transito in diverse aree interessate dal cantiere. Ecco di seguito le aree interessate dall’ordinanza del settore Traffico e mobilità.







I rallentamenti

Sono tre le zone di ingorgo: chiusura completa della corsia centrale in direzione Catania, lato monte. La limitazione sarà attiva dalle 5 del mattino fino alle 5 di oggi, 8 aprile. I veicoli verranno deviati all’altezza di via Altofonte verso la corsia laterale, con rientro prima del Ponte Corleone. Un secondo blocco sarà attivato all’altezza del ponte di Bonagia, con obbligo di transito sul ponte stesso e successivo rientro sulla centrale.

Dalle ore 5 alle ore 5 del giorno dopo, (9 aprile) sarà il turno della corsia centrale in direzione Trapani, lato mare. Anche in questo caso verranno attuate due chiusure: la prima sempre nei pressi del ponte di Bonagia e la seconda in prossimità di via Altofonte. I veicoli saranno obbligati a deviare su percorsi alternativi già segnalati in loco.

Dal terzo giorno, 10 aprile invece l’intervento si concentrerà su una porzione della corsia laterale in direzione Trapani, in corrispondenza del civico 726, nei pressi di un impianto di carburante. Lavori previsti dalle 5 alle 18, senza interruzione totale del traffico, ma con carreggiata ridotta. In questo tratto sarà vietato il transito pedonale, con appositi percorsi protetti creati lungo il perimetro del cantiere.

Per tutta la durata dei lavori saranno in vigore divieti di sosta con rimozione forzata e chiusura dei marciapiedi coinvolti. Sul posto sarà presente la polizia municipale per monitorare la viabilità e agevolare lo scorrimento del traffico.