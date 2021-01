Controlli in entrata e in uscita

Lunghe file sulla Circonvallazione di Palermo per i controlli

420 cittadini multati in tre giorni

Chiusa una bisca e una palestra a Palermo

Posti di controllo della Polizia di Stato questa mattina lungo via Regione Siciliana a Palermo. Le auto della polizia sono state dislocate in diversi punti della Circonvallazione e numerosi sono gli ingorghi legati alla lunga fila di auto generata dal blocco “a imbuto” delle auto delle forze dell’ordine. La polizia di Stato, come d’altro canto stanno facendo i Carabinieri, la Guardia di Finanza e la Polizia Municipale del capoluogo, controlla gli spostamenti dei palermitani e le reali motivazioni legate agli spostamenti stessi. Sotto analisi l’autocertificazione prodotta dagli automobilisti. Posti di blocco stamani nei due varchi di viale Regione.

Bloccata bisca, 18 uomini sopresi in un magazzino

Nell’ambito dei controlli per la verifica del rispetto della normativa anti-Covid, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Palermo hanno anche ispezionato un garage di proprietà di un ventinovenne palermitano, nei pressi di via d’Ossuna, trovandovi 18 persone che, in barba alle recenti misure per il contenimento del contagio, giocavano a carte e bevevano birra. Le violazioni riscontrate a carico di tutti i presenti, fra le quali il mancato rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro e dell’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie aeree, hanno comportato sanzioni amministrative per un importo complessivo di oltre 7000 euro.

Chiusa anche una palestra

Si allenavano in palestra nonostante la zona rossa e i Carabinieri multano il gestore e quattro clienti. Si allenavano all’interno della palestra, utilizzando anche gli attrezzi, nonostante i divieti imposti dal governo nazionale e da quello regionale. I carabinieri e la polizia municipale hanno sanzionato il gestore della New Fitness di via Giovanni Villani, nella zona di via Altofonte, per il mancato rispetto dell’ultimo Dpcm e dell’ordinanza del presidente della Regione Siciliana. Quattrocento euro di multa per anche per i quattro clienti.

420 multe a Palermo, i controlli disposti dal Prefetto

Sono 420 i palermitani sanzionati negli ultimi tre giorni di zona rossa. Sono 8 i commercianti sanzionati e 2 gli esercizi chiusi per 5 giorni e 2 con provvedimento di chiusura di attività. Il bilancio riguarda i controlli eseguiti per il mancato rispetto delle norme antiCovid. Il report è relativo alle operazioni condotte negli ultimi tre giorni dalle forze dell’ordine e coordinate dalla prefettura. Controllate quasi 6.365 persone e 1071 attività commerciali. Le persone multate da novembre a oggi sono oltre 8.602 e 24 quelle denunciate, su oltre 136 mila controlli. Su 27.759 esercizi commerciali ne sono stati multati 72, di questi 25 quelli chiusi per 5 giorni.