L'annuncio dell'assessore Salvatore Orlando. Interventi soprattutto in notturna

Tre mesi di lavori in viale Regione Siciliana per sostituire tutti i dispositivi di sicurezza stradali. L’annuncio è arrivato direttamente dall’assessore ai Lavori Pubblici Salvatore Orlando. Dopo gli interventi di messa in sicurezza del primo viadotto del ponte Corleone (quello in direzione Catania) e dopo i controlli geologici che hanno interessato l’area in cui sorgerà il futuro svincolo di via Perpignano, è l’intero asse di collegamento fra A19 e A29 a rifarsi il look.

Lavori in viale Regione Siciliana, cosa prevedono

Un’operazione dal costo complessivo di circa 200.000 euro affidata alla ditta Tecnoroads di Terrasini, la quale ha partecipato e ha vinto la gara pubblicata dal Comune di Palermo sull’intervento. Con riguardo alle tempistiche, si prevedono circa tre mesi di cantiere itinerante su tutto l’asse stradale che attraversa la città. “Il progetto si configura come un’opera di manutenzione necessaria per la messa in sicurezza di un’arteria stradale fondamentale per la Città di Palermo e costituisce un ulteriore impegno dell’amministrazione sul tema di riqualificazione delle strade”, ha dichiarato l’esponente di Lavoriamo Per Palermo Salvatore Orlando.

Si parte il 20 marzo

I lavori partiranno il 20 marzo e prevederanno la sostituzione e il ripristino delle barriere di sicurezza (guard rail) deteriorate presenti su entrambi i lati delle corsie. L’esecuzione delle opere avverrà chiaramente su entrambi i sensi di marcia. Interventi che, per stessa volontà dell’Amministrazione, verranno eseguiti in prevalenza durante le ore notturne. Ciò, chiaramente, per evitare di congestionare il traffico in uno degli assi più frequentati della città, soprattutto da automobili e mezzi pesanti.

Focus sul verde urbano

Durante i lavori, saranno fatte inoltre alcuni interventi relativi al verde urbano. A tal proposito, le maestranza incaricate dal Comune provvederanno a dei lavori di diserbo e di manutenzione degli arbusti presenti a bordo strada. Opere attese da tempo in un’arteria stradale che, come tante altre aree della città, ha visto purtroppo degli episodi di crollo di rami o fronde a causa di avverse condizioni meteo.

Like this: Like Loading...