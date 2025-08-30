Se fai fatica ad attraversare un qualsiasi incrocio in città figuriamoci attraversare viale Regione Siciliana senza l’utilizzo del sottopassaggio. Asse principale della città di Palermo e collegamento tra le principali arterie stradali, la circonvallazione del capoluogo rappresenta un punto particolarmente pericoloso da attraversare. Molti cittadini, pur di raggiungere il lato opposto, sono costretti a mettere a rischio la propria vita a causa della mancanza di sottopassaggi pedonali sicuri. Una situazione ormai insostenibile, più volte denunciata dalla cittadinanza che continua a sollecitare l’intervento delle istituzioni.

Le condizioni dei sottopassaggi

L’ennesima immagine di una città lasciata al degrado: scalinate piene di rifiuti, arbusti e vegetazione selvaggia invadono completamente l’area restituendo un’immagine di abbandono. Uno dei casi più critici riguarda il sottopassaggio nei pressi dello svincolo di via Oreto: il transito da un’arteria all’altra è reso impossibile dal degrado, con enormi rischi per la sicurezza dei cittadini.

“E’ vergognoso che una persona debba rischiare la vita per raggiungere il lato opposto di viale Regione Siciliana – ha detto un utente tramite i canali social – alcuni giorni fa ho notato due ragazzini di dieci anni che attraversando la strada mettevano a repentaglio la propria vita poiché impossibilitati nell’utilizzare il sottopassaggio. Chiedo a gran voce che l’amministrazione comunale renda fruibile il passaggio”.

D’altronde quella che è la principale arteria stradale del capoluogo è, ormai da diverso tempo, teatro di numerosi incidenti mortali. Se qualche passo avanti è stato fatto per il rifacimento del manto stradale, sulla messa in sicurezza dei sottopassaggi la strada è ancora lunga: l’auspicio dei cittadini è che le risposte non siano troppo tardive.

Gli incidenti mortali

Viale Regione Siciliana si conferma una delle strade più pericolose di Palermo per i pedoni. Sono numerosi, infatti, gli incidenti mortali che negli anni hanno visto vittime persone che tentavano di attraversare questa arteria cittadina. L’ultimo tragico episodio ha riguardato Antonino Cangemi, 66 anni, travolto e ucciso mentre attraversava la carreggiata all’altezza di via Perpignano.