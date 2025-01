I vigili del fuoco durante una bufera di acqua nel corso della notte hanno salvato un cane che era finito in una piscina di una villetta a Carini (Palermo). L’animale abbaiava e non riusciva più ad uscire dall’acqua.

I proprietari hanno chiamato la sala operativa del comando di Palermo. Sono intervenuti i pompieri di Carini che hanno salvato il randagio. Dopo averlo asciugato, rifocillato e essersi assicurati delle buone condizioni lo lasciavano alle coccole dei residenti

I vigili del fuoco salvano un cavallo a Cefalù

I vigili del fuoco del distaccamento di Cefalù e del reparto speleo alpino fluviale sono intervenuti in via della Maiella, nella cittadina del Palermitano, per liberare un cavallo rimasto incastrato in un tubo di scolo delle acque. Sono state necessarie diverse ore di lavoro per concludere l’intervento.

L’animale salvato è stato riconsegnato al proprietario che ha assistito a tutta l’operazione messa in campo da diverse squadre di soccorso.