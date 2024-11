I vigili del fuoco sono intervenuti la scorsa notte in alcuni edifici nelle zone di Spinito e Pacenzia a Cefalù (Palermo) perché si sono sollevati gli appartamenti e diverse porte d’ingresso non si riuscivano più ad aprire. La causa dei distacchi di intonaco e dei danni sarebbe legata ai lavori per il raddoppio ferroviario che si sta realizzando con la costruzione delle due gallerie. Diversi condomini hanno contattato i vigili del fuoco, i carabinieri e l’amministratore condominiale chiedendo interventi urgenti. In queste ore è in corso un sopralluogo da parte di tecnici dell’impresa che sta realizzando i lavori e i vigili del fuoco e i tecnici comunali.

All’amministrazione comunale sarà spedita dall’amministratore condominiale una nota chiedendo di conoscere gli interventi che si vogliono realizzare per garantire la sicurezza ai cittadini. Già c’era stato un primo intervento da parte dei vigili del fuoco.

La replica del Comune di Cefalù

Il Comune di Cefalù nella pagina Facebook dopo questo primo sopralluogo dei vigili del fuoco aveva scritto “Al fine di evitare la diffusione di notizie che possono generare allarme e preoccupazione nella cittadinanza, si comunica che non ci sono problemi strutturali che riguardano i fabbricati del condominio Argi di via Labiso. Si è da poco concluso un sopralluogo, a seguito della comparsa di lesioni e alterazioni delle murature, che ha visto l’intervento dei Vigili del Fuoco di Palermo e di Cefalù, dei tecnici della Toto e di RFI, con la presenza dell’Amministrazione Comunale assieme al responsabile dell’Ufficio Tecnico, nonché dei Carabinieri e dell’Amministratore condominiale. Continuerà ad essere assicurato il monitoraggio puntuale nel corso delle lavorazioni di scavo, che procedono attraverso il sistema ad alta pressione EPB. Si è ribadito l’importanza di attivare tutte le garanzie per la riparazione dei danni che si sono verificati”.

Assemblea l’8 novembre

Per venerdì 8 novembre alle 18 è stata convocata dall’amministratore condominiale Giuseppe Pirrone l’assemblea dei Palazzi Argi allo Spinito di Cefalù. L’assemblea per fare la conta dei danni e la nomina di tecnici alla luce dell’ulteriore passaggio della talpa e degli altri scavi con metodi tradizionali per il raddoppio ferroviario. Ancora invece non è stata stabilita la data del Consiglio comunale straordinario a cui sono stati invitati esponenti della Toto Costruzioni, delle Ferrovie e di Italferr, le società che stanno portando avanti i lavori.