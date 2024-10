Un incendio è divampato oggi attorno alle 5.30 in via Maggiore Toselli nell’appartamento dell’ultimo piano del palazzo al civico 66. Sono state impegnate diverse squadre dei vigili del fuoco. Dentro l’appartamento c’era una donna con il proprio cane che è stata soccorsa dalle squadre antincendio. La donna è stata trasportata in ospedale dai sanitari del 118. Durante lo spegnimento del rogo l’edificio è stato evacuato. Alla fine delle operazioni tutte gli inquilini sono tornati a casa. Solo l’appartamento interessato dalle fiamme non potrà essere abitato senza interventi di manutenzione. Le operazioni di messa in sicurezza e bonifica dei luoghi sono ancora in corso.

Incendio danneggia scooter, tre auto e un negozio in corso Calatafimi

Un incendio la scorsa notte è divampato in corso Calatafimi a Palermo. Le fiamme partite da uno scooter Kymco si sono propagate a tre auto parcheggiate che sono state danneggiate ad un negozio Leone presente nei pressi.

Le fiamme hanno provocati danni alle vetrine e alla saracinesca. Sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti di polizia che indagano. I tecnici stanno valutando le cause del rogo.

Fiamme all’Istituto di igiene del Policlinico, intervento dei Vigili del Fuoco

Incendio la scorsa notte all’istituto di igiene Giuseppe D’Alessandro in piazza Durante a Palermo. Le fiamme hanno interessato l’ala del primo piano dove c’è la sede centro controllo qualità rischio chimico. Grazie all’intervento dei vigili del fuoco arrivati con più squadre si è evitato il peggio tanto che il laboratorio di analisi del pronto soccorso ha potuto continuare a lavorare. La zona è stata sequestrata dai vigili del fuoco per accertare le cause come disposto dal pm di turno. Nella palazzina a quattro piani non c’erano pazienti ricoverati. Alla fine dell’intervento diversi i danni nell’ala interessata alle fiamme, ma nessun ferito.

La direzione generale dell’ospedale Policlinico

“La notte scorsa un incendio si è sviluppato nei locali al secondo piano dell’Istituto di Igiene del Policlinico, occupati fino a qualche mese dal Laboratorio CQRC trasferito, per disposizione dell’assessorato regionale alla Salute, nell’Azienda ospedaliera “Villa Sofia Cervello”. Il fuoco ha riguardato soltanto spazi in cui non veniva svolta alcuna attività assistenziale. L’incendio è stato rapidamente rilevato dai dispositivi di monitoraggio, attivando così immediatamente il protocollo di sicurezza. Le squadre antincendio interne hanno subito allertato i Vigili del fuoco che sono intervenuti subito”. Lo dice la direzione sanitaria dell’ospedale Policlinico di Palermo in merito all’incendio che si è sviluppato la scorsa notte. “Le misure di sicurezza hanno dimostrato la loro efficienza – sottolinea la Direttrice generale del Policlinico, Maria Grazia Furnari – Il personale presente nel piano sottostante è stato evacuato rapidamente.

Gli addetti alla sicurezza e gli operatori interni hanno seguito in modo impeccabile le procedure prestabilite, assicurando una gestione rapida e coordinata dell’evento. Desidero ringraziare il personale dell’ospedale e i vigili del fuoco per la tempestività e la professionalità”. L’area è attualmente sotto sequestro giudiziario. I vigili del fuoco stanno effettuando i primi rilievi per determinare le cause dell’incendio. L’azienda ha proceduto, insieme ai Vigili del Fuoco, ad effettuare i controlli ambientali che hanno escluso la presenza di sostanze nocive. Pertanto l’attività dell’Istituto di Igiene procede normalmente.

Like this: Like Loading...