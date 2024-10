a solarino, nel siracusano

Una famiglia si è salvata da un incendio scoppiato in casa loro, in un appartamento in via Piave, a Solarino, nel Siracusano.

Cosa è accaduto

I coniugi e le loro figlie di 8 e 17 anni sono riusciti a scappare prima che il rogo avvolgesse la loro abitazione: il rogo, che ha causato il crollo del soffitto, ha creato gravissimi danni all’immobile. Sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Siracusa che hanno spento le fiamme mentre è stata aperta una inchiesta per svelare le cause che hanno scatenato l’incendio.

L’allarme del gatto

I proprietari sono stati sentiti ed uno di loro ha riferito di essersi svegliato dopo aver sentito miagolare il loro gatto, che, però, non è riuscito a mettersi in salvo, essendo stato divorato dal fuoco o dal crollo di un intonaco. Le vittime sono state condotte al Pronto soccorso mentre la bambina di 8 anni è stata trasferita in un ospedale di Catania.

Traghetto bloccato per principio di incendio

Un principio d’incendio ha bloccato ieri sera nel porto di Genova il traghetto della Grandi Navi Veloci diretto a Palermo. Le fiamme, divampate poco prima della partenza prevista per le 23, sarebbero partite dagli scarichi dei fumi e sono state domate dal personale di bordo.

Passeggeri a bordo in attesa di informazioni

La nave è ferma in porto con tutti i passeggeri a bordo, in attesa di notizie sulla ripartenza. Secondo alcune testimonianze, la possibile ora di partenza sarebbe intorno alle 10 di oggi, ma non ci sono ancora comunicazioni ufficiali.

Proteste per la mancanza di assistenza

I passeggeri lamentano la mancanza di assistenza e di informazioni da parte della compagnia. “Non abbiamo ricevuto alcuna informazione, se non che forse ripartiremo verso le 10”, racconta un passeggero. “Nessuno ci ha dato beni di confort