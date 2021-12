La ricetta di Natale dello chef Lo Coco

A Casa Minutella irrompe l’atmosfera natalizia. A due giorni dalla festa più attesa dell’anno, il talk show gentile condotto da Massimo Minutella è dedicato a riti, tradizioni e cibarie. La puntata sarà condotta insieme agli attori Simone Riccobono e Chris Clun.

Vigilia di Natale a Casa Minutella

Ospite d’eccezione lo chef stellato Tony Lo Coco, che dalle cucine del ristorante “I Pupi” di Bagheria, preparerà in diretta una ricetta per le feste di Natale. Nel corso della trasmissione sono previsti collegamenti con alcuni dei luoghi più belli della Sicilia, da Castelbuono ad Erice. Da quei borghi meravigliosi, racconteremo le tradizioni di quei luoghi ricchi di fascino e cercheremo di catturare le emozioni dei “presepi” viventi.

Infine, i reporter della redazione di Casa Minutella andranno in giro per i centri commerciali di Palermo per cercare di capire come vanno gli affari e quali sono gli oggetti più desiderati per queste feste.

Casa Minutella va in onda alle 14,45 su Blogsicilia.it e Tempostretto.it. La puntata è in diretta su Video Regione, al canale 16 del digitale terrestre.