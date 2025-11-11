Appuntamento il 15 novembre e il 13 dicembre al CUPRE

Dopo l’Ospedale Civico, anche l’Azienda Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello scende in campo per l’“Influ Day”, l’iniziativa promossa dall’Assessorato regionale alla Salute e dal Dasoe (Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico), rafforzando così il proprio impegno concreto nella promozione della prevenzione sanitaria. La campagna rientra nel più ampio programma di vaccinazione antinfluenzale 2025-2026, fondamentale per affrontare in sicurezza i mesi invernali.

Le date da segnare sul calendario sono sabato 15 novembre e sabato 13 dicembre 2025, quando il presidio CTO (Centro Traumatologico Ospedaliero) aprirà le porte alla cittadinanza dalle ore 9 alle 17, senza bisogno di prenotazione. L’iniziativa si inserisce nel solco delle attività di promozione della salute pubblica sostenute dalla Regione Siciliana.

Durante queste giornate, sarà possibile ricevere quattro vaccini fondamentali: oltre a quello antinfluenzale, anche l’anti-pneumococcico, l’anti-SARS-CoV-2 e l’anti-Herpes Zoster, strumenti chiave per tutelare in particolare le fasce di popolazione più fragili.

Vaccini gratuiti e accessibili a tutti

La sede scelta per gli open day vaccinali è il CUPRE (Centro Unico Pre Ricovero) all’interno del presidio CTO. Una scelta logistica pensata per agevolare l’accesso dei cittadini e garantire un flusso ordinato durante le somministrazioni.

Questa campagna di vaccinazione gratuita e aperta a tutta la popolazione punta a rafforzare il concetto di prevenzione collettiva, soprattutto in un momento in cui la stagione influenzale si preannuncia particolarmente intensa.

Le autorità sanitarie raccomandano in particolare la partecipazione degli anziani, soggetti fragili, operatori sanitari, oltre ai cittadini che soffrono di patologie croniche o immunodepressione. Il coinvolgimento attivo della comunità rappresenta un pilastro fondamentale per contenere la circolazione dei virus.

“Un gesto di responsabilità verso tutti”

“La vaccinazione rappresenta uno strumento essenziale di prevenzione e di protezione collettiva – ha sottolineato il direttore generale dell’AOOR Villa Sofia Cervello, Alessandro Mazzara – partecipare significa contribuire alla salute dell’intera comunità. Affinché la campagna vaccinale possa raggiungere la più ampia adesione possibile, è di fondamentale importanza la partecipazione attiva della popolazione ed il coinvolgimento di tutto il personale sanitario e amministrativo aziendale”.

Un appello chiaro che richiama al senso di responsabilità individuale e al ruolo centrale del sistema sanitario pubblico nella tutela della salute collettiva. La promozione di queste giornate rappresenta anche un segnale forte per ribadire l’efficacia e la sicurezza dei vaccini approvati e raccomandati dagli organi sanitari nazionali.