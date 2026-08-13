In riferimento a quanto riportato da diverse testate giornalistiche in merito al ritrovamento di formiche su una salma nella camera mortuaria del presidio Cervello, la Direzione Strategica comunica di aver immediatamente attivato un’indagine interna per verificare le dinamiche che hanno determinato l’accaduto.

L’Azienda conferma che i protocolli igienico-sanitari (pulizia e sanificazione) e i controlli tecnici sulle temperature di stanze e celle frigorifere sono rigorosi, costanti e privi di anomalie strutturali, anche a fronte delle alte temperature stagionali. L’episodio è pertanto da ricondurre al comportamento negligente di un singolo dipendente, già individuato dall’amministrazione.

A fronte del gravissimo danno di immagine subìto dall’Azienda, la Direzione Medica di Presidio ha già disposto la segnalazione della posizione del lavoratore al competente Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD) per le verifiche di rito e l’adozione delle eventuali conseguenti sanzioni.

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