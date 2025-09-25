Prosegue il potenziamento delle aziende ospedaliere palermitane

Prosegue il percorso di potenziamento della rete sanitaria, uno degli obiettivi fissati entro la prima metà del 2026. Questa mattina, 25 settembre, sono stati consegnati alla comunità i nuovi locali di Astanteria del pronto soccorso dell’Azienda ospedaliera Villa Sofia-Cervello, con 16 posti letto pronti per entrare in funzione già da domani per la gestione delle emergenze. A ciò si aggiunge il potenziamento dei servizi al Cto, con l’introduzione di macchinari di ultima generazione per la diagnosi e la cura delle malattie genetiche, a beneficio di tutta la comunità.

L’inaugurazione rappresenta un passo concreto verso l’ampliamento e la modernizzazione dell’offerta assistenziale, puntando ad una migliore presa in carico dei pazienti in condizioni critiche.

Nuovi locali a potenziamento della sanità siciliana

A rafforzare i servizi sanitari dell’azienda sono anche i nuovi macchinari di ultima generazione installati nei locali di medicina generale del Cto, plesso che fa parte della stessa azienda ospedaliera Villa Sofia-Cervello. Le nuove attrezzature consentiranno diagnosi più accurate e trattamenti più efficaci, allineando la struttura agli standard tecnologici più avanzati.

“La sanità sta correndo velocemente verso il miglioramento della propria organizzazione: ce lo ha chiesto l’Europa, destinandoci anche somme importanti del Prnn, ma ce lo chiedono anche lo Stato e soprattutto il popolo siciliano – sottolinea Daniela Faraone, assessore alla Salute – Villa Sofia-Cervello ha cambiato volto ed è diventata propulsiva di azioni forti e importanti. Un altro fiore all’occhiello è rappresentato dai nuovi macchinari – aggiunge – questa disciplina entra pienamente nella condizione di cura di molti pazienti. E’ chiaro che dobbiamo ancora investire molto con una sensibilità più forte, che ci dovrà portare a compiere azioni utili a potenziare il settore”.

Rispondere ai bisogni dei cittadini

Dare una risposta concreta alle esigenze dei cittadini rappresenta l’obiettivo cardine di una sanità funzionante: nuovi posti letto, maggiori confort e locali adeguati alle cura e alle emergenze.

“Abbiamo trasferito dall’ospedale Cervello al Cto tutta la struttura che occupava di genetica: abbiamo macchinari di ultima generazione, che per un periodo sono rimasti fermi in attesa della collocazione definitiva e dell’acquisto dei pezzi mancanti e abbiamo ottenuto un ottimo risultato – spiega Alessandro Mazzara, direttore generale Villa Sofia-Cervello – la genetica è un punto di forza per la nostra azienda – aggiunge – la ristrutturazione complessiva del pronto soccorso di Villa Sofia non è ancora completa: ora passeremo al terzo step, che riguarda le aree di emergenza di cui già la prossima settimana consegneremo i locali. Nel giro di qualche mese, presumibilmente entro marzo 2026 ma spero anche prima, potremo avere una ristrutturazione completa che darà sicuramente un nuovo aspetto alla struttura sanitaria”.