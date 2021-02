27 febbraio a piazza S. Tommaso D’Aquino

A Palermo un presidio per una Palermo più Verde

Il parco Villa Turrisi e la rinascita ecologica della città

Le attività dell'Osservatorio per il diritto alla città Palermo

Domani sabato 27 Febbraio a partire dalle ore 15 a piazza S. Tommaso D’Aquino, di fronte Parco Villa Turrisi, verrà animata da un presidio indetto dall’Osservatorio per il diritto alla città Palermo. Un momento d’incontro e dibattito con i cittadini e altre realtà per le quali il verde urbano rappresenta un elemento essenziale e necessario per il benessere della città, una occasione per chiedere che il Parco Villa Turrisi venga finalmente istituito e salvaguardato.

Esperti a confronto

All’evento interverranno Giuseppe Barbera, professore di Colture Arboree di UniPa e Giancarlo Gallitano, architetto paesaggista del DARCH di Unipa. Gli interventi e il dibattito saranno trasmessi anche in diretta facebook dalla pagina dell’Osservatorio per il diritto alla città Palermo. “Il benessere dei cittadini – affermano gli organizzatori – deve essere l’obiettivo primario di chi amministra il nostro territorio e la cura dell’ambiente è uno degli elementi che più determinano la nostra qualità della vita. La tutela delle aree verdi ha una valenza fondamentale: un parco, un giardino, persino un’aiuola sono elementi che rendono vivo il sistema urbano e lo mettono in sana relazione con i suoi abitanti”.

Spazi verdi, polmone delle città

Gli organizzatori tengono a sottolineare che l’iniziativa verrà svolta nel pieno rispetto delle normative atte al contrasto della diffusione del Covid 19. “Gli spazi verdi sono inoltre il polmone della città, favoriscono la termoregolazione, rendono permeabile il terreno diminuendo la fragilità idrogeologica del territorio, mantengono la connessione con la biodiversità di flora e fauna e, non ultimo, sono più belli di cemento e asfalto. Riteniamo che le politiche pubbliche non possano prescindere dai benefici che la presenza e la cura delle aree verdi procurano alla città”.