La proposta dell'associazione San Filippo Neri

“Affidateci la cura della villetta, a tenerla pulita ci pensiamo noi”. E’ questa la proposta dell’associazione San Filippo Neri, gruppo civico composta da volontari e percettori del reddito di cittadinanza, che hanno manifestato la propria volontà di effettuare gratuitamente opere di manutenzione sul verde di via Luigi Einaudi, spazio alle porte del quartiere Zen di Palermo.

La proposta dell’associazione: “Dateci gli spazi, li terremo puliti noi”

Un’area interessata non solo dalla presenza, una volta a settimana, del mercato rionale ma anche e soprattutto da estesi fenomeni di degrado ed incuria a cui il personale di Rap e Reset attualmente operante in zona non riesce, da solo, a far fronte. Non sono bastate nemmeno le opere di pulizia straordinaria previste nel piano del Comune di Palermo avviata nel mese di settembre. Operazioni che hanno soltanto lenito un problema attualmente in essere e manifesto non solo nella sporcizia presente, ma anche nei simboli di episodi di criminalità abbandonati sul posto, come un auto bruciata lasciata sul ciglio della strada.

Tranchina: “Vogliamo riqualificare quest’area”

Ad esprimere la volontà di occuparsi della villetta sono gli stessi volontari. Fra questi c’è Salvatore Tranchina, attivista operante all’interno del quartiere Zen di Palermo. “Noi vogliamo riqualificare questa zona. Le persone dell’associazione, tra cui vi sono anche percettori del reddito di cittadinanza, vorrebbero avere affidati questi spazi in modo da tenerli puliti. La villetta la puliremo noi. Fino ad oggi, l’area verde ha vissuto uno stato di abbandono. Si è parlato tanto di piano straordinario di pulizia, che ha interessato la città. Ma ha riguardato principalmente zone “esterne” allo Zen. Non ci sono stati interventi di rilievo. E quei pochi che si sono visti non hanno avuto la continuità sperata”.

Cusimano: “Serve costanza, non interventi una tantum”

Della stessa idea è il consigliere della VII Circoscrizione Ferdinando Cusimano, il quale sta cercando di aiuare i volontari dell’associazione San Filippo Neri con l’iter burocratico per richiedere la concessione degli spazi. “I residenti stanno prendendo coscienza del fatto che, anche singolarmente, si può fare qualcosa per il quartiere. Mi hanno coinvolto infatti per chiedere l’Amministrazione Comunale per chiedere la concessione di questo spazio verde. Si può fare. E’ previsto dal regolamento. Faranno domanda a Ville e Giardini. Inoltre, io li seguirò in questo percorso per chiedere la possibilità di utilizzare e manutenere lo spazio. Specialmente in quest’area, che vede anche lo svoglimento di un mercato, andrebbero eseguiti interventi con costanza. Non interventi straordinari, come quelli voluti dal sindaco, e che hanno visto dei risultati a macchia di leopardo. Nel caso specifico, ci vorrebbe maggiore costanza”.