A Palermo e Borgetto

La Sicilia torna a sorridere con il SuperEnalotto. Nel concorso del 15 marzo, come riporta Agipronews, sono stati centrati due “5” del valore di 23.132,91 euro.

Le giocate vincenti

La prima giocata vincente è stata convalidata nel tabacchi di via Cesare Terranova 25 a Palermo mentre la seconda è stata registrata nel tabacchi di corso Roma 35 a Borgetto, in provincia di Palermo. Il Jackpot, nel frattempo, continua a crescere e per il prossimo concorso metterà in palio 172,9 milioni di euro. L’ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM), mentre in Sicilia il “6” manca da aprile 2018, quando furono vinti 130 milioni a Caltanissetta

Altre vincite a marzo

Nei primi i di marzo altre vincite. La giocata vincente è stata convalidata nel tabacchi di piazza Umberto I a Sant’Angelo Muxano, in provincia di Agrigento. Il Jackpot, nel frattempo, continua a crescere e per il prossimo concorso metterà in palio 165,4 milioni di euro

Vinti 45mila euro al Lotto

Anche Il Lotto premia la Sicilia: nel concorso del 1° marzo, come riporta Agipronews, sono state centrate vincite per un totale di 33.500 euro. La prima è stata registrata a Taormina, dove un fortunato giocatore ha centrato 3 ambi e un terno per un premio da 23.750, mentre l’altra ha premiato un giocatore di Riposto, in provincia di Catania, che ha portato a casa un premio pari a 9.750 euro. Nei giorni sono stati vinti oltre 45 mila euro al Lotto. Nel concorso di sabato 26 febbraio sono state realizzate due vincite per un totale di oltre 45 mila euro. La prima, da 22.750 euro, ha premiato un fortunato giocatore di Messina, che ha centrato tre ambi e un terno sulla ruota nazionale. Mentre il secondo biglietto vincente arriva da Catania, dove un terno secco su Bari ha fruttato un premio da 22.500 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito oltre 7 milioni di euro, per un totale di circa 171 milioni da inizio anno.

Al SuperEnalotto la Sicilia ha calato la doppietta

Sono tante le vincite registrate sull’isola. Nel concorso del 24 febbraio scoso stati centrati due “5” del valore di 17.181,75 euro ciascuno. La prima giocata vincente è stata convalidata nell’esercizio di via Francesco Crispi 253 a Gela, in provincia di Caltanissetta mentre la seconda è stata registrata presso il tabacchi di via Vespri 58 a Valderice, in provincia di Trapani. La raccomandazione è di giocare sempre in modo responsabile.