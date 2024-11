Sicilia a segno con il SuperEnalotto. Nel concorso di martedì 26 novembre, come riporta Agipronews, a Palermo, presso la Tabaccheria 328, in via Ammiraglio Rizzo,62, è stato centrato un “5” da 42.688,40 euro. L’ultimo “6” da 89,2 milioni di euro è stato centrato il 15 ottobre 2024 a Riva del Garda, in provincia di Trento. Il jackpot per la prossima estrazione, in programma giovedì 28 novembre è di 37,2 milioni di euro

Vincita milionaria con un Gratta e Vinci, colpo di fortuna in via Terrasanta

Un fortunato giocatore palermitano si è aggiudicato due milioni di euro con un Gratta e vinci. Il biglietto vincente, del costo di 20 euro, è stato acquistato lo scorso 6 novembre presso la tabaccheria Cipolla, situata in via Terrasanta 9. La notizia della vincita, comunicata da Lottomatica in questi giorni, è stata accolta con grande entusiasmo nel quartiere.

Caccia al misterioso milionario

L’identità del vincitore rimane al momento un mistero. Data l’alta densità residenziale della zona e il continuo passaggio di persone in via Terrasanta, individuare il fortunato giocatore si preannuncia un’impresa ardua. Quel che è certo è che il vincitore ha centrato uno dei soli quattro tagliandi vincenti da due milioni di euro, presenti in un lotto iniziale di 37.440.000 biglietti.

Sicilia fortunata, doppia vincita al 10eLotto a Bagheria e Floridia

nei giorni scorsi festa grande in Sicilia in occasione dei concorsi del 10eLotto di venerdì 8 e sabato 9 novembre. Nell’isola stati centrati complessivamente 200mila euro: 100mila euro a Bagheria, in provincia di Palermo, con un 9 Doppio Oro, e altri 100mila a Floridia, in provincia di Siracusa, grazie a un altro 9 Doppio Oro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 13,4 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 3,2 miliardi da inizio anno.

Tante le vincite nei giorni scorsi

Nei giorni scorsi Palermo baciata dalla fortuna grazie al gioco del Lotto. Nel capoluogo siciliano, come riporta Agipronews, vinti 62.500 euro in seguito ai numeri 22-77-89-90 sulla ruota Nazionale. Da segnalare anche una vincita da 23.750 euro ad Acireale, in provincia di Catania, grazie alla combinazione 1-5-69 sulla ruota di Torino. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 9,3 milioni di euro, per un totale di oltre un miliardo da inizio anno.

Vincita al 10eLotto a Comiso

Festa grande a Comiso, in provincia di Ragusa, grazie al 10eLotto. Nella località siciliana, come riporta Agipronews, vinti 20mila euro in seguito a un “9” in un’estrazione frequente. Da segnalare anche una vincita da 10.170 euro a Palermo e una da 6mila euro ad Alcamo. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 13,3 milioni di euro, per un totale di oltre 3 miliardi da inizio anno.

Like this: Like Loading...