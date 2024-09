Festa grande a Bagheria, in provincia di Palermo, grazie al gioco del Lotto. Nella località siciliana, come riporta Agipronews, vinti 45mila euro in seguito al terno 9-31-47 giocato su tutte le ruote.

Vinti anche 21.660 euro a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, grazie ai numeri 9-10-29-59 giocati su tutte le ruote e all’opzione Lottopiù. Da segnalare anche una vincita da 22.500 euro a Santa Teresa di Riva, in provincia di Messina, arrivata grazie al terno 20-27-62 sulla ruota di Palermo. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 5,9 milioni di euro, per un totale di 952 milioni da inizio anno.

Il10eLotto

Nell’estrazione del 10eLotto di sabato 4 novembre, come riporta Agipronews, la vincita più alta è stata messa a segno a Piraino, in provincia di Messina. Centrato un “6 Doppio Oro” da 30 mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per quasi 13,3 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 3,2 miliardi di euro in questo 2023.

Il Lotto

Invece nell’estrazione di venerdì 3 novembre a Terrasini, in provincia di Palermo, centrata una vincita da 25 mila. euro.

Una settimana fa altre vincite importanti

Alla fine dello scorso mese di ottobre ci fu un concorso da ricordare per i giocatori del Lotto e del 10eLotto siciliani. In particolare, al 10eLotto, bel colpo da 100 mila euro in provincia di Caltanissetta, a Niscemi, grazie a nove numeri indovinati su dieci in modalità Lotto. La giocata è stata di 3 euro. Il giorno prima, ma al Lotto, sorrisi a Catania e Palermo. A Catania città, vinti 12.450 euro su tutte le ruote, decisivi i numeri 19, 22, 24 e 27 per la quaterna vincente. In provincia invece, ad Aci Bonaccorsi, colpo da 5 mila euro grazie a un terno sulla ruota di Genova e i numeri 22, 27 e 30. A Palermo città, sempre venerdì e sempre al Lotto, vincita da 9.500 euro con un terno sulla ruota nazionale (12, 28 e 82).

Una settimana fa ancora festa

Appena due settimane fa Sicilia ancora in festa sempre grazie al Lotto. Nel concorso di venerdì 20 ottobre nell’isola sono stati vinti un totale di 197.700 euro. La vincita più alta della giornata è stata centrata a Palermo, dove un fortunato giocatore si è aggiudicato ben 124.500 euro con quattro terni e una quaterna (combinazione 8-9-19-29 sulla ruota di Palermo). In città, da segnalare anche una vincita da 14.250 euro e una da 12.450, mentre in provincia, a Cefalù, un giocatore ha centrato tre ambi e un terno per un totale di 18.750 euro.A completare il quadro della regione sono una vincita da 14mila euro a Ragusa e una a Scicli, in provincia di Ragusa, con un ambo da 13.750 euro (22-90 sulla ruota di Roma).