L'ultima fatica di Julian Schnabel arriva in Sicilia

Terrasini location per grandi produzioni cinematrografiche. Si sono concluse da qualche giorno le riprese del film “In The Hand of Dante“, ultima fatica cinematografica di Julian Schnabel, vincitore del premio come miglior regista al festival di Cannes. Un film che ha coinvolto diverse regioni italiane, come il Veneto e la Toscana, con un cast di assoluto livello: da Jason Momoa passando a Gal Gadot. Durante le riprese sull’Isola, ad essere protagonista del set è stato però l’attore Oscar Isaac, già presente in pellicole di livello come X-Men (nei pianni di Apocalisse), nella terza trilogia di Star Wars (interpretando il personaggio di Poe Dameron) e nella serie TV targata Marvel “Moon Knight”.

Terrasini ospita il set di “In the Hand of Dante”

Ciak che sono andati in scena nella bellissima location della scalinata della baia di San Cataldo di Terrasini, postata sui propri profili social dal sindaco Giosuè Maniaci. Un ritorno d’immagine importante per il piccolo comune alle porte di Palermo, già coinvolto in passato in altre produzioni cinematografiche di livello. Fatto commentato positivamente dall’assessore al Turismo del comune di Terrasini Vincenzo Cusumano. “Lavoro in questo settore da vent’anni – commenta il produttore cinematrografico ed esponente della Giunta -. Dalla nostra abbiamo un palcoscenico naturalistico con pochi rivali. Uno scenario unico, rappresentato al meglio da questo tratto di mare, che ha un impatto visivo importante sullo spettatore e sulle produzioni. Chiaramente, ospitare questo tipo di film internazionali non può che essere un vanto. Un elemento che porta promozione e conoscenza al territorio di Terrasini“.

Le riprese si spostano a Palermo

In The Hand of Dante è una pellicola in corso di realizzazione tratta dall’omonimo romanzo di Nick Tosches. Il film si snoderà sulla storia di due mondi paralleli. Uno ambientato ai tempi di Dante e l’altro le cui vicende si svolgono nel XXI secolo. Riprese che, come già detto, coinvolgono diversi luoghi culto del Bel Paese. Fra questi rientrerà anche Palermo. Il capoluogo siciliano, già coinvolto in diverse produzioni cinematografiche, farà da set nella settimana che va dal 19 al 26 di ottobre. Fatto per il quale l’Ufficio Mobilità ha emanato un’apposita ordinanza con l’obiettivo di disciplinare la viabilità. Tanti i divieti di sosta previsti. Fra questi, piazza Marina, lato Steri, tratto compreso tra corso Vittorio Emanuele e via del IV Aprile dalle 13 del 19 ottobre alle 19 del 20 ottobre; cortile della Gancia, area davanti all’ingresso dell’Archivio di Stato, dalle 6 del 18 ottobre alle 18 del 21 ottobre; via Atlante, tra il civico 8 e via Catalano, dalle 17 del 19 ottobre alle 6 del 24 ottobre; viale Aiace, tra il civico 19 e via Diomede, dalle 6 del 20 ottobre alle 6 del 24 ottobre; via Alessandro Volta, intero tratto, dalle 17 del 23 ottobre alle 17 del 24 ottobre; via Galileo Ferraris, dalle 17 del 23 ottobre alle 17 del 24 ottobre.

