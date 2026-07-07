«Calici sotto le Stelle» arriva ad Altofonte: domenica 10 agosto, il Parco Robinson ospita una serata dedicata all’incontro tra i vini d’eccellenza della Sicilia, la musica e il fascino del cielo d’estate. L’appuntamento è organizzato da Collisioni ETS con il contributo della Città Metropolitana di Palermo e il patrocinio del Comune di Altofonte.





Dalla degustazione all’osservazione della volta stellata, la serata unisce gusto, convivialità e bellezza in una delle cornici verdi più suggestive del territorio.

Il programma

ore 20.30 — Vini Siciliani

Apertura dei banchi di degustazione: un viaggio tra le etichette e i territori dell’enologia siciliana.

ore 21.30 — DJ set

Musica con dj Giole Giunta

ore 23.00 — «Uscimmo fuori a guardar le stelle»

Visione della volta stellata dalle terrazze del Castello di Carini.





Con la tappa di Altofonte, «Calici sotto le Stelle» conferma la propria vocazione itinerante, portando la cultura enogastronomica e la valorizzazione del territorio oltre i confini di Carini.

Luogo: PARCO ROBINSON, CORSO PIANO RENDA, 101, ALTOFONTE, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Altro

Ora: 20:30

Artista: COLLISIONI ETS

Prezzo: 15.00

Link: www.calicisottolestelle.com

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