Bloccato dalla polizia di frontiera di Palermo

Avrebbe violentato la sua compagna, una collega, membro dell’equipaggio della nave da crociera Virgin Valiant Lady. L’uomo, un 32enne peruviano, è stato denunciato in stato di libertà e rimpatriato.

La vittima è una 26enne, che avrebbe avuto da tre anni una relazione con l’indagato.

Alla polizia di frontiera marittima di Palermo, diretta da Manfredi Borsellino, la donna ha raccontato di essere stata reiteratamente molestata dal 33enne nella notte fra il 20 e il 21 maggio e dopo aver ripetutamente rifiutato gli approcci sessuali dell’uomo, provando a difendersi.

Nella colluttazione che ne è seguita la vittima ha riportato delle lesioni.

Il comandante della Virgin durante la sosta a Palermo, ha segnalato quanto successo. La donna ha sporto denuncia e l’accusato è stato fatto rimpatriare in Perù.