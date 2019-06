La vittima il dipendente di una catena di sanitarie

Violenta rapina ai danni di un impiegato della catena di sanitarie Demma. L’uomo ha raccontato ai carabinieri che indagano che mentre percorreva via Ugo La Malfa a Palermo a bordo di uno scooter due uomini a bordo di una moto lo hanno spinto facendolo cadere.

Uno dei due rapinatori ha aperto la sella dello scooter e ha portato via l’incasso di 10 mila euro. I militari che hanno raccolto la denuncia da parte del dipendente stanno cercando di acquisire le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona.

Pare che i due malviventi vestiti di scuro non fossero a volto coperto. L’impiegato dopo la caduta sull’asfalto è stato medicato dai sanitari del 118 e trasportato in ospedale per accertamenti.