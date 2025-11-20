La polizia di Stato ha individuato e denunciato il presunto autore di una brutale aggressione a scopo di rapina, avvenuta sabato a Villabate (Palermo).

L’aggressore, un marocchino di 29 anni, avrebbe avvicinato al lavoro la vittima, suo connazionale e titolare di un esercizio di zona. I due si sarebbero allontanati di poche decine di metri e, pare per motivi economici, il giovane di 29 anni avrebbe aggredito il connazionale, spruzzandogli uno spray al peperoncino per ben tre volte e puntando alla tempia una pistola, poi risultata salve, senza tappo rosso.

E’ nata una colluttazione e il titolare dell’attività aggredito è rimasto ferita alla testa con i calcio della pistola L’aggressore sarebbe quindi fuggito ma avrebbe perso, durante la fuga, la pistola poi recuperata dagli agenti.

La vittima, nonostante la ferita, è riuscita a chiedere aiuto, non è in gravi condizioni. Gli agenti del commissariato Brancaccio hanno iniziato le ricerche e il marocchino è stato trovato nella zona dell’ospedale Policlinico di Palermo e denunciato per tentato omicidio