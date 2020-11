L'indagine coordinata dall'aggiunto Annamaria Picozzi e il pm Ilaria Somma

È stato condannato a 10 anni per violenza sessuale Alpha Yallow, un giovane originario del Gambia fermato nel 2019 a Palermo.

La vittima è una donna che attendeva il treno per l’aeroporto alla stazione di Sferracavallo. L’indagine è stata coordinata dall’aggiunto Annamaria Picozzi e dalla pm Ilaria De Somma.

Stuprata mentre aspettava il treno a Sferracavallo, condannato a dieci anni l’aggressore

L’episodio di violenza sessuale è del 23 agosto dell’anno scorso. La donna, come hanno ricostruito gli investigatori, era sola alla fermata della metro e lo straniero avrebbe approfittato proprio di questo per aggredirla e stuprarla, incurante della presenza delle telecamere di sorveglianza, che poi alla fine lo hanno incastrato.

La vittima era riuscita a liberarsi ed era salita sul primo treno in arrivo. Giunta in aeroporto aveva poi denunciato l’accaduto alla polizia di frontiera. Subito erano partiti gli accertamenti e per risalire all’imputato si erano rivelate fondamentali le immagini riprese all’interno della stazione di Sferracavallo.

Yallow, senza fissa dimora e con precedenti per danneggiamento, molestie e atti osceni in luogo pubblico, era stato fermato per violenza sessuale. Il gip Cristina Lo Bue aveva convalidato il provvedimento e oggi per lui è arrivata la condanna.

