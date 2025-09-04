L'impatto ha coinvolto un centauro alla guida di un Honda Sh e una Fiat Panda

Un altro grave incidente sulle strade dell’isola. Nella notte del 3 settembre, in via Renato Guttuso incrocio con via Girgenti a Bagheria, un violento scontro ha avuto conseguenze drammatiche per un ragazzo di 19 anni, S.V. Il giovane è stato soccorso e trasportato in codice rosso al Policlinico di Palermo dove versa in condizioni critiche, secondo le prime informazioni.

La dinamica

Il giovane era alla guida di una Honda Sh bianca quando poco dopo le 22 si è scontrato violentemente con una Fiat Panda rossa all’altezza di un incrocio. Dai primi accertamenti è emerso che il 19enne non indossava il casco protettivo. L’impatto è stato devastante: attualmente il giovane lotta tra la vita e la morte.