Sostegno e prevenzione per le donne vittime di abuso. E’ questo il cuore dell’incontro “Prevenire la violenza e rafforzare conoscenze e competenze per il supporto alle donne sopravvissute” avvenuto stamani, 16 maggio, nella suggestiva cornice della sala magna del complesso monumentale Steri. L’appuntamento, promosso da Le Onde ets in collaborazione con l’Università degli studi di Palermo (Unipa), si inserisce all’interno delle azioni del progetto Vita – Violenza verso le donne: iniziative territoriali per l’autonomia, con il sostegno della Fondazione con il Sud.

L’evento è stato aperto dall’assessora alle attività sociali e sociosanitarie Domenica Calabrò e dalla professoressa Giuseppina Campisi, intervenuta in rappresentanza del rettore Massimo Midiri.

Formazione del personale specializzato e supporto alle donne

Al centro del dibattito, temi cruciali per il sostegno alle donne che vivono o hanno vissuto situazioni di violenza, a partire dalla formazione degli operatori e delle operatrici del settore. Maria Rosa Lotti, coordinatrice del progetto per Le Onde ETS, ha presentato un bilancio delle attività formative svolte nel 2024, seguita da un approfondimento tematico curato dalla docente Adriana Piampiano.

“Il Comune di Palermo offrirà il massimo sostegno, supporto e collaborazione a tutte le realtà impegnate nella lotta contro la violenza sulle donne, con particolare attenzione al lavoro dell’associazione Le Onde – ha dichiarato l’assessore alle Politiche sociali, Mimma Calabrò – solo attraverso una rete solida, consapevole e ben radicata sul territorio sarà possibile contrastare in modo efficace un fenomeno che, purtroppo, non può più essere considerato episodico, ma che si presenta come una piaga strutturale della nostra società. È da questa sinergia che possono nascere azioni concrete e risultati duraturi.”

Il tema della prevenzione

Lo sguardo è stato poi proiettato al futuro con la presentazione del programma formativo 2025–2026, illustrato dal professore Salvatore Di Piazza e dalla professoressa Campisi, in sinergia tra UNIPA e Le Onde ETS.

Ampio spazio è stato riservato anche al tema della prevenzione, con un intervento introduttivo di Viviana Mercurio del gruppo prevenzione de Le Onde ETS. Sono state descritte le attività condotte in collaborazione con UdiPalermo – partner del progetto – all’interno di due istituti scolastici, rivolte a docenti e bambini tra i 4 e i 7 anni. A condividere esperienze dirette sono state Ida La Porta di Udipalermo, insieme alle insegnanti Angela Canale e Angela Rondone dell’istituto comprensivo di Casteldaccia e Rosanna Schimmenti dell’I.C. Guastella Landolina di Misilmeri.

A chiudere l’incontro, un momento emozionante: Giampiero Campanella ha letto una lettera scritta da sua cugina, Sara Campanella, contenente un messaggio profondo e personale di solidarietà e speranza.