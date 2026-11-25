Si è svolta oggi presso la Caserma “Giacinto Carini”, sede del Comando Provinciale dei Carabinieri di Palermo, la cerimonia di inaugurazione della campagna internazionale “Orange the World”, promossa dal Soroptimist International Club di Palermo in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

L’iniziativa, volta a sensibilizzare l’opinione pubblica e a ribadire la vicinanza delle istituzioni alle vittime di violenza di genere, si è tenuta alla presenza del Comandante Provinciale dei Carabinieri di Palermo, Generale di Brigata Piero Sutera, e del Comandante del Gruppo Carabinieri di Palermo, Tenente Colonnello Giovanni Ruggiu, della vicepresidente del Soroptimist club di Palermo, Daniela Nifosì e della Governor della Unione Italiana Alessandra Alaimo e delle numerose socie intervenute.

Durante l’incontro è stato rinnovato a livello locale il forte legame di collaborazione tra l’Arma dei Carabinieri e il Soroptimist, già consolidato attraverso il protocollo di intesa e il progetto nazionale “Una stanza tutta per sé”, che prevede la realizzazione di ambienti protetti e accoglienti all’interno delle caserme per l’audizione delle donne che denunciano atti persecutori, maltrattamenti e violenze.

Un passaggio centrale della cerimonia ha riguardato proprio il futuro di questo presidio: le parti hanno espresso il comune auspicio di rafforzare ulteriormente tale sinergia istituzionale, puntando a incrementare la conoscenza e la capillare diffusione delle stanze già esistenti sul territorio, con particolare attenzione al coinvolgimento e alla sensibilizzazione degli operatori del diritto (magistrati, avvocati e consulenti), affinché questi spazi vengano conosciuti e utilizzati al meglio in ogni fase del percorso di tutela e ascolto delle vittime.

«L’illuminazione simbolica in arancione di un presidio fondamentale di legalità come la Caserma Carini – sottolinea la vicepresidente del Soroptimist Club di Palermo, Daniela Nifosi’ – lancia un messaggio chiaro a tutta la cittadinanza: nessuna donna deve sentirsi sola. La sinergia con l’Arma dei Carabinieri è cruciale non solo per accogliere chi denuncia, ma per far sì che tutta la rete professionale e giuridica conosca e valorizzi questi spazi protetti, rendendo il percorso di uscita dalla violenza sempre più efficace e umano».

Il Generale di Brigata Piero Sutera e il Tenente Colonnello Giovanni Ruggiu hanno ribadito l’impegno quotidiano dei Carabinieri sul territorio palermitano nella prevenzione e nel contrasto a ogni forma di abuso e violenza domestica, confermando la piena disponibilità dell’Arma a fare rete con il mondo associativo e con gli operatori della giustizia. Un impegno che l’Arma porta avanti ogni giorno con una presenza capillare sul territorio, fatta di ascolto delle vittime, interventi tempestivi e stretto raccordo con l’autorità giudiziaria, e che trova nel dialogo con le realtà associative, come il Soroptimist, un alleato prezioso per costruire, insieme, una rete di protezione sempre più solida.

La campagna Orange the World, sostenuta dalle Nazioni Unite e da UN Women, proseguirà con ulteriori iniziative di sensibilizzazione fino al prossimo 10 dicembre, Giornata internazionale dei diritti umani.