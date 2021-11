A sostegno della casa famiglia "Piccole Donne"

Una serata di solidarietà per sostenere la casa famiglia “Piccole Donne” di Palermo, dove tante ragazze vittime di violenza trovano alloggio, per dare un segnale concreto nella giornata internazionale della violenza contro le donne.

La serata si terrà il 25 novembre

È l’iniziativa promossa nell’ambito delle attività organizzate dall’Inner Wheel Palermo Normanna e dal Pool antiviolenza e per la legalità, presiedute da Angela Mattarella Fundarò, in collaborazione con Barbera&Parteners, che si terrà il prossimo 25 novembre, a partire dalle 19.30 a Palazzo Sant’Elia in via Maqueda 81.

Nel corso della serata, che sarà condotta dalla giornalista Nadia La Malfa, si alterneranno interventi istituzionali, esibizioni musicali, performance letterarie e d’intrattenimento e parte del ricavato dei biglietti d’ingresso compreso d’aperitivo (15 euro), sarà devoluto alla casa famiglia “Piccole Donne”.

Loro anche l’iniziativa dell’accensione del Teatro Massimo e di Palazzo Sant’Elia di colore rosso a testimonianza della sensibilizzazione della comunità contro la violenza

Fundarò “Fondamentale supportare con aiuti concreti”

“Non è la prima volta – spiega Angela Mattarella Fundarò – che sosteniamo la comunità alloggio “Piccole Donne” perché riteniamo che sia fondamentale supportare, con aiuti concreti indispensabili per la sopravvivenza, tutte quelle donne che riescono a sfuggire alla violenza, denunciando. Tutti abbiamo il dovere di non voltarci dall’altra parte, perché il femminicidio troverà un argine, solo quando tutta la società civile acquisirà la consapevolezza che quei poveri corpi bruciati, sfigurati, violentati, appartengono anch’essi alla comunità umana, e che è compito della stessa società civile impedire questo massacro”.

L’evento è patrocinato dal Comune di Palermo, da Confcommercio, e hanno dato il proprio sostegno esponenti delle Forze dell’Ordine, giornalisti, attori, ed esponenti di tante altre realtà di Palermo, come Confabi, l’associazione “Sei Libera”, “Zen Lab 2”.

Chi si esibirà

Si esibiranno Rita Collura al sassofono accompagnata dalla chitarra di Riccardo Serradifalco, e ancora la cantante Manuela Li Cauli, la violinista Ginevra Baglio, la poetessa Myriam De Luca, l’attrice Elena Pistillo, e ci sarà anche spazio per la comicità con le esibizioni dei Sansoni e di Sergio Vespertino.