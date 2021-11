il 25 novembre la performance della piccola accademia dei talenti

“Voci di piccole donne”, la Piccola Accademia dei Talenti porta in scena la performance teatrale

Il 25 novembre al Cineteatro Colosseum di Palermo

Protagoniste le bambine dell’accademia per portare l’attenzione sui diritti dei bambini e contro la violenza sulle donne

In occasione delle ricorrenze del 20 Novembre e del 25 Novembre (giornata mondiale dei diritti dei bambini e giornata internazionale contro la violenza sulle donne) la Piccola Accademia dei Talenti porterà in scena la performance teatrale dal titolo “Voci di piccole donne”.

Recitazione, danza e musica: protagoniste le bambine

Uno spettacolo ideato scritto e diretto da Simona D’Angelo, regista e coreografa nonché direttore artistico dell’accademia, che vede come protagoniste le bambine.

Attraverso la recitazione, la danza e la musica, le bambine che frequentano l’accademia porteranno in scena molteplici realtà del mondo contemporaneo, nelle quali i fondamentali diritti dei bambini e in particolare delle donne, vengono ignorati.

Arrivare ai cuori delle persone

Fanno sapere dalla Piccola Accademia dei Talenti: “Pensiamo che trattare questi argomenti attraverso lo strumento dell’arte possa arrivare direttamente ai cuori delle persone, stimolandone la condivisione.

Le performance sui temi toccanti che le bambine porteranno in scena, arriveranno al cuore molto prima di una notizia appresa da uno strumento di informazione classico, proprio perché i fatti verranno rivissuti dal pubblico attraverso le loro stesse emozioni”.

La raccolta fondi per una associazione che opera in Perù

Lo spettacolo sarà anche l’occasione attraverso cui, Simona D’Angelo a nome di tutta la Piccola Accademia dei Talenti, promuoverà una raccolta fondi da destinare all’associazione “Asignados-SxD”, una organizzazione no profit di Truijillo in Perù che con tanto amore e dedizione si occupa delle necessità primarie dei bambini che vivono in estrema povertà.

Le donazioni saranno quindi interamente devolute a supporto di questi bambini del Perù per i quali, le bambine partecipanti allo spettacolo, contribuiranno a inviare un concreto messaggio di solidarietà.

Come partecipare allo spettacolo

L’ingresso al teatro avverrà con un invito da ritirare direttamente presso la sede della Piccola Accademia dei Talenti, in via Giuseppe Paratore 17 a Palermo.

In questa occasione per chi lo vorrà, si potrà effettuare una eventuale donazione.

Lo spettacolo è programmato per giovedì 25 novembre alle ore 18:00 presso il Cineteatro Colosseum di Palermo.

Richiesto il Green Pass.

Per qualsiasi informazione è possibile chiamare al 327 681 8872.