Palermo città in forte degrado con interi quartieri in mano di bande violente e che scorrazzano per la città ,seminando violenze, furti e rapine e creando un clima di insicurezza che incide anche sulla economia cittadina. Nonostante le poco rassicuranti dichiarazioni del Sindaco Lagalla per ripristinare il livello di sicurezza in città ,servono interventi straordinari sul fronte dell’ordine pubblico.”

È quanto dichiarato da Salvino Caputo vice segretario regionale dell’ Udc in Sicilia a fronte degli ultimi fatti violenti consumati a Palermo e dopo il grido di allarme lanciato da imprenditori e commercianti.

Le dichiarazioni di Davide e Alice Grassi nell’anniversario della barbara uccisione del padre con grande attualità pongono il problema di Palermo, città violenta e priva di legalità.

“Mi rendo conto – ha affermato Salvino Caputo – che per un Sindaco è grave riconoscere il livello di insicurezza nella propria città, ma è evidente che servono misure straordinarie come la presenza dell’esercito in Città . Sono gli stessi operatori commerciali e le associazioni di cittadini che invocano il ricorso a misure straordinarie . Il Sindaco di Catania ha chiesto interventi immediati .Palermo deve avere il coraggio di garantire legalità e sicurezza”.