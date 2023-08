Lo sport palermitano scende in campo contro la violenza, contro l’orrore dello stupro del Foro Italico. Sono i ragazzi della squadra di pallamano di serie A Silver del CUS Palermo, sezione Pallamano del Centro Universitario Sportivo, a schierarsi apertamente contro la violenza in difesa di tutte quelle donne che si sentono minacciate o in pericolo. Ragazzi praticamente coetanei dei sette arrestati con l’accusa di essere gli stupratori del Foro Italico.

Lo fanno con un video nel quale ribadiscono che un ?no’ è un ‘No in qualsiasi condizione. Un video accompagnato da un breve testo molto significativo: “Dopo i fatti recentemente accaduti a Palermo, che hanno scosso l’intera comunità e le coscienze di tutti noi, i giovani atleti del CUS Palermo denunciano e condannano ogni forma di violenza contro le donne specificando il significato della parola NO”.

Concetti chiari ma che vanno ribaditi

Concetti che dovrebbero essere chiari a tutti ma che non lo sono a giudicare dai fatti degli ultimi giorni e non soltanto. Concetti che i giovanissimi del Cus vogliono ribadire con la forza ‘pulita’ dello sport, con la chiarezza della loro giovane età, con la certezza che Palermo non è quella che ci sta raccontando la cronaca.

“C’è una Palermo per bene che sceglie di vivere nel rispetto”. Questo il chiaro messaggio che i pari età della ragazza brutalmente abusata hanno voluto comunicare con forza con la collaborazione anche di alcune ragazze che non vogliono avere paura di uscire a divertirsi.

Lo sport è anche educazione e civiltà

C’è una società sportiva dietro che conosce bene la responsabilità educativa nei confronti di questi ragazzi ai quali vuole costantemente trasmettere i valori sani di reciproco rispetto.

Una società sportiva nata nel 1973 ma che negli anni 2000 ha ottenuto i suoi più importanti risultati sportivi. Nel campionato 2004-2005 ha conquistato, per la prima volta nella sua storia, la promozione in serie A1 maschile di Pallamano. Nel Maggio del 2005 ha vinto la medaglia d’oro al Campionato Nazionale Universitario.

I successi sportivi

Una società piena di giovanissimi che nel 2021, con la squadra Under 19 conquista il titolo di campione regionale Under 19. Nella stagione 2021-2022 la società si affilia al Palermo Football Club, cambiando il nome sociale e i colori, che passano dal giallo-rosso-nero al classico rosa-nero.

Nella stagione sportiva 2022/2023 il Cus iscrive per la prima volta le squadre femminili ai campionati federali inoltre nel campionato di Serie A2 con i soli atleti del proprio vivaio, dopo i play off, ottiene la promozione in serie A Silver. Oggi vince un altro campionato, quello della civiltà, dell’educazione, della responsabilità dei suoi ragazzi. Ragazzi che hanno sentito il bisogno di girare questo video mostrando il vero volto della Palermo pulita.

Like this: Like Loading...