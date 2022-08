Ha raccontato in ospedale di essere stata violentata di notte, poco prima che potesse rientrare in casa. La vittima è una ragazza tedesca di 25 anni che si trova in città per motivi di studio.

Venerdì scorso, dopo una serata passata con amici, la giovane – come poi denunciato – sarebbe stata importunata da un coetaneo che si sarebbe avvicinato a lei con una scusa mentre passeggiava dalle parti di via Polara, non lontano dal tribunale. Il giovane l’avrebbe aggredita per poi abusare sessualmente di lei e scappare facendo perdere le proprie tracce.

A denunciare l’episodio, dopo essersi almeno in parte ripresa dallo choc, è stata la stessa ragazza che è andata in ospedale per farsi controllare.

“Sono stata violentata da uno sconosciuto”, ha detto ai medici che hanno allertato la polizia. In primis è stata sottoposta a una Tac al Civico, poi il trasferimento nel reparto di Ginecologia del Policlinico. Dagli altri accertamenti effettuati – oltre ad ecchimosi su volto, braccia e ginocchia – le sono state riscontrate delle lesioni ritenute compatibili con una violenza sessuale. Sono stati inoltre prelevati dei campioni per eseguire ulteriori esami.

Gli investigatori della quarta sezione delle squadra mobile, quella dedicata ai reati sessuali o contro i minori, hanno raccolto i primi elementi realizzando un identikit sulla scorta delle informazioni che la giovane tedesca è riuscita a fornire tra le lacrime. I poliziotti hanno acquisito inoltre le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza che potrebbero aver ripreso il giovane aggressore mentre si allontanava subito dopo l’accaduto. Eseguite anche perquisizioni in alcune abitazioni.