è un siracusano di 52 anni

I carabinieri di Siracusa hanno arrestato, su ordine dell’Autorità Giudiziaria, Angelo Campisi, 52 anni che nel 2011 si era reso responsabile di due episodi di violenza sessuale nei confronti della sua ex fidanzata.

Ex fidanzato in carcere

L’arrestato, sul quale pendeva una condanna a 5 anni e 6 mesi di reclusione, è stato rintracciato dai carabinieri ed accompagnato nel carcere di Cavadonna, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria che ha emesso il provvedimento.

Condannato marito a Trapani

Lesioni e violenza sessuale nei confronti dell’ex moglie. Questi i capi di imputazione per un 50enne di Marsala che è stato condannato in via definita e per lui si sono aperte le porte del carcere. Nella stessa cittadina del trapanese altra misura cautelare sempre per reati connessi a maltrattamenti nei confronti della ex compagna.

Violenza di gruppo nel Trapanese

Il gup del Tribunale di Marsala Annalisa Amato ha condannato tre dei quattro giovani arrestati a fine aprile 2021 dai carabinieri di Campobello di Mazara nel Trapanese per violenza sessuale di gruppo su una ragazza appena maggiorenne.

Le condanne e assoluzioni

Sei anni di reclusione ciascuno sono stati inflitti ai cugini Francesco ed Eros Biondo, di 24 e 23 anni, di Marsala, entrambi in carcere. Cinque anni e mezzo, a Giuseppe Titone, di 20 anni, di Campobello di Mazara.

È stato, invece, assolto il 21enne Dario Caltagirone, anche lui dello stesso centro belicino. Titone e Caltagirone erano stati posti agli arresti domiciliari.

Un minorenne, infine, è stato indagato a piede libero e per lui procede il Tribunale dei Minorenni di Palermo.

Una ragazza di 18 anni ha denunciato

A denunciare i cinque giovani è stata una ragazza di 18 anni, che ha raccontato di essere stata abusata all’interno di una villetta della frazione balneare di Tre Fontane, dove era stata invitata con la scusa di una festa con ragazzi e ragazze, ma quando è arrivata ha trovato soltanto maschi.