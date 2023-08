Un mese prima dello stupro di gruppo al Foro Italico di Palermo la vittima diciannovenne ha subito un altro tentato di violenza da parte di due ragazzi. Ha vissuto un’altra notte da incubo. Ha raccontato di essersi liberata dalla loro morsa spruzzandogli dello spray al peperoncino negli occhi. Questo è quanto dice la ragazza, sulla quale procura e carabinieri stanno ancora indagando.









Il racconto della ragazza

Come scrive Riccardo Lo Verso su Livesicilia, l’episodio è stato riferito dalla vittima il 14 luglio. La ragazza conosceva solo uno dei due che avrebbero tentato di violentarla. Li aveva incontrati casualmente nella zona della stazione centrale. Le hanno offerto un passaggio “ma in realtà anziché accompagnarmi a casa si sono fermati” su dei gradini non lontano dal teatro Politeama, lungo la strada che conduce al porto. “Stasera devi t… sennò ti ammazzo”, le avrebbe detto uno dei due, probabilmente il più grande.

Poi “mi ha presa di forza e mi ha buttato a terra mentre l’altro ragazzo si è semplicemente avvicinato non per soccorrermi, mi sono difesa, ho preso lo spray al peperoncino e l’ho spruzzato. I due ragazzi si sono alzati la maglietta per tamponarsi il viso ed ho sentito il ragazzo robusto che diceva che se ti rivedo ti ammazzo e se ne sono andati con lo scooter”.

Il fidanzato ha spiegato ai carabinieri di avere saputo della vicenda dalla diciannovenne, che però non ha voluto rivelargli i particolari. Era stato lui a darle lo spray al peperoncino da conservare nella borsa e da usare contro i malintenzionati.

Il video in rete

Tralasciando le tante volgarità che si leggono nei post ad un certo punto il ragazzo scrive: “Secondo me se non mettevi quelle foto non venivi stuprata”. Di offese simili la vittima ne ha ricevuto altre. Nel passaggio successivo c’è, però, una frase che va analizzata perché sposta l’attenzione su un risvolto delicato dell’inchiesta: “… poi dice che ti hanno fatto pure un video mentre ti s… l’hanno visto tutti, io non ce l’ho”.

