‘Viva Palermo capitale della Cultura e santa Rosalia’. Ha un po’ modificato se non storpiato la frase tradizionale il sindaco di Palermo Leoluca Orlando salendo sul carro di anta Rosalia ai 4 Canti. Un saluto alla città e alla Santa leggermente diverso come diverso è stato il Festino 2018 firmato da Lollo Franco e Letizia Battaglia e con l’intervento degli acrobati ballerini spagnoli La Fura dels Baus.

Era quasi l’una della notte quando ils idnaco è salito sulc arro ai Quattro canti, in piazza Vigliena. E’ stato il festrino dei ritardi, ma non per inconveniente. E’ stato un festino lungo e godibile che i palermitani hanno vissuto dall’inizio alla fine insieme a tanti turisti scesi in stradab e a tanti migranti tornati per l’occasione.

Un festino lungo e caldo viste le temperature anche seralic he hanno acompagnato con tanto dusore l’intera manifestazione.

La tyradizione prevede la partenza da pianmo palazzo del carro alle 21 ed un percoros chje arriva ai Quattro canti alle 23.15-23,30 per poi passare sotto porta felice e far ‘scoppiare’ i giochi d’artificio alla mezzanotte, non prima. Ma è tradizione delle migliori edizioni anche un prolungamento della Festa. Poco dopo le 21 è iniziato lo spettacolo teatralae a Piano palazzo e ilc arro è partito più tardi del previsto considerata anche la sosta e il rallentamento a Piano cattedrale. Così ai Quattro canti si è arrivati a mezzanotte passata e lo spettacolo dei canti illuminati uno ad uno in una atmosfera da luci spente appositamente ha occupato altro tempo prima della salita del sindaco sul carro.

Così a Porta Felice si è arrivati prima delle 2 del mattino e la festa alla marina è durata per i palermitani fin oltre le tre.

Il Comune stima in 400mila i partecipanti. Non è il record di tutti i tempi ma certamente un festino partecipato che resta fra le edizioni più viste e seguite dei 394 fino ad ora tenute valutando gli anni di cui si ha memoria e stima attendibile delle presenze.

Viva Palermo e Santa Rosalia, dunque, e Viva la sua lunga e calda notte di festa