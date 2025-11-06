Appuntamento mercoledì 12 al Liceo Cannizzaro di Palermo

La Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro ETS promuove un nuovo appuntamento dedicato alla divulgazione scientifica e alla prevenzione oncologica.

L’incontro, dal titolo “Vivere in salute: ricerca e Fondazione AIRC”, si terrà mercoledì 12 novembre 2025 alle ore 16:00 presso l’Aula Magna del Liceo Scientifico “S. Cannizzaro” di Palermo, in via Generale Giuseppe Arimondi, 14.

L’evento, inserito nel programma del 400° Festino di Santa Rosalia, si propone di sensibilizzare studenti e cittadini sul tema della prevenzione dei tumori e sull’importanza della ricerca scientifica come strumento di conoscenza e di cura.

Prevenire è vita: tutto ciò che devi sapere sui tumori

Nel corso dell’incontro verranno affrontati i temi legati ai traguardi raggiunti e alle nuove terapie contro il cancro, offrendo un’occasione di confronto diretto con esperti di livello nazionale.

Interverrà la dottoressa Susanna Chiocca, direttrice dell’Unità “Viruses and Cancer” e del programma “WoMen in Science” presso l’Istituto Europeo di Oncologia (IEO) di Milano. Il suo contributo offrirà una panoramica sulle più recenti scoperte nella ricerca oncologica, in particolare sul ruolo dei virus nello sviluppo dei tumori e sulle politiche di inclusione nella scienza.

Accanto a lei, il professor Cirino Botta, docente associato del Dipartimento di Promozione della Salute, Materno-Infantile, di Medicina Interna e Specialistica di Eccellenza “G. D’Alessandro” dell’Università degli Studi di Palermo, che approfondirà i temi legati alla prevenzione e alla promozione della salute.

Moderatrici e saluti istituzionali

A moderare l’incontro saranno Maria Pia Magliokeen e Niny De Nicola, consigliere regionali del Comitato Sicilia della Fondazione AIRC.

I saluti istituzionali saranno affidati a Michele Semilia, presidente del Comitato Sicilia della Fondazione AIRC, che introdurrà i lavori e presenterà le attività dell’associazione sul territorio siciliano.

L’incontro non sarà solo un momento di formazione, ma un vero spazio di confronto tra studenti e ricercatori, pensato per avvicinare la scienza alla vita quotidiana.