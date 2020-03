Di Costanza Verona abbiamo parlato spesso in queste pagine raccontando le sue imprese sportive, prima come giovane talento del basket nata e cresciuta nel Verga Palermo sotto la guida della mamma Simona Chines e poi come campionessa azzurra, medaglia d’oro agli europei under 20 la scorsa estate.

Anche quest’anno Costanza ha giocato nell’Allianz Sesto San Giovanni in A1, a due passi da Milano, in una nelle zone maggiormente colpite dall’emergenza Covid 19. Chiusa in casa come tutti gli italiani, in compagnia di alcune compagne di squadra. Ci ha raccontato in un video come scandisce la sua giornata da atleta “reclusa” che fino a qualche settimana fa era abituata ad una vita serrata, casa – palestra, tra allenamenti, sudore, fatica e agonismo settimanale.

Si allena Costanza, come può, dentro casa a Sesto San Giovanni. “Il clima è pesante – racconta nel video – si sente soltanto il rumore delle volanti della polizia e l’invito costante a non uscire, ogni venti minuti.” Non è facile per nessuno questo periodo ma non deve esserlo a maggior ragione per coloro che abitano le zone più calde, quelle più colpite dal contagio di coronavirus, lontano peraltro dagli affetti più cari.

La giocatrice palermitana avrebbe potuto rientrare in Sicilia all’inizio dell’emergenza, giusto quando i campionati sportivi sono stati fermati. Avrebbe potuto tornare e porsi in quarantena obbligatoria, così come hanno fatto certamente quasi 40 mila siciliani che hanno deciso di rientrare nell’isola. Ma ha deciso di non farlo e lo ha deciso con la sua famiglia, anche per evitare di frequentare luoghi pubblici come l’aeroporto. Una decisione persone ed un atto di responsabilità che costa caro sul piano personale. Unica consolazione: la possibilità di vedersi online, in chat, di “abbracciare” la famiglia su whatsapp, in ogni momento della giornata, in ogni occasione possibile.

Ecco la routine giornaliera di Costanza nel video che ci ha mandato.