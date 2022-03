L’ultima edizione nel 2019, iscrizioni aperte fino al 2 aprile

Dopo tre anni di assenza a causa del Covid non ancora sconfitto torna il Vivicittà a Palermo. La storica corsa podistica organizzata dalla Uisp si correrà in città e contemporaneamente in altre città italiane e straniere domenica 3 aprile.

Appuntamento confermato nel capoluogo siciliano per una ripartenza voluta da tutti gli appassionati.

Vivicittà, a Palermo cambia il percorso

Il Vivicittà per l’occasione cambia il suo volto, o meglio, la location che si sposta dal consueto centro storico del capoluogo Sicilia, teatro delle altre edizioni.

Il percorso, infatti, vedrà la partenza e l’arrivo all’interno dello Stadio delle Palme Vito Schifani, che ha ospitato lo scorso settembre la Finale Argento del campionato italiano società di atletica leggera. Il tracciato si snoda all’interno del Real parco della Favorita. Due giri da 5 chilometri con passaggio, prima del definitivo arrivo, dalla pista di atletica dell’impianto di viale del Fante. Un finale, dunque, in stile “Maratona Olimpica”.

Partenza elle 9.30 ma senza la passeggiata

Come da tradizione la partenza per tutti sarà alle 9.30, con il segnale RAI – GR1. Quest’anno, a causa dell’emergenza sanitaria che impone ancora attenzione a cautela, a Palermo mancherà la passeggiata ludico motoria cuore pulsante del Vivicittà.

Ci si dovrà “accontentarsi” della competitiva, per gli organizzatori comunque un segnale forte di ripartenza dopo l’oblio del 2020 e del 2021.

Confermata invece la formula particolare e vincente del Vivicittà: i podisti gareggeranno simultaneamente nelle diverse città e alla fine entreranno in un’unica classifica generale, stilata sulla base dei tempi cronometrici e anche di fattori di compensazione, legati alle diverse caratteristiche dei tracciati, nelle diverse sedi.

Così come sono confermate le finalità benefiche della kermesse che si avvia verso i 40 anni, il rispetto dell’ambiente e il sociale. Non mancherà neanche una riflessione sul conflitto in Ucraina, sperando che per quella data, il sipario sia già calato.

Iscrizioni aperte al Vivicittà Palermo fino al 2 aprile

Sono ancora aperte le iscrizioni alla corsa podistica targata Uisp a Palermo. C’è tempo fino al 30 marzo per la quota di 10 euro. Dal 31 marzo al 2 aprile, ovvero la data di chiusura delle adesioni, la quota salirà a 15 euro.

Le iscrizioni si possono perfezionare scaricando online il modulo d’iscrizione dal sito www.uisp.it/palermo e inviandolo per email, scannerizzato e firmato, all’indirizzo sicilia@mysdam.it, allegando copia del bonifico.