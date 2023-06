Informare. Una parola che con l’avvento dei social rischia di perdere di significato. La scarsa propensione delle nuove generazioni a leggere e la tendenza ad acquisire informazioni da fonti poco qualificate e quasi sempre in modo rapido, superficiale e disattento, rende complesso far arrivare le corrette informazioni necessarie a ciascuno di noi per crearsi una propria coscienza civica. Eppure informare ed informarsi resta la base di tutte le attività sociali, delle scelte che ciascuno di noi opera ogni giorni, della qualità della nostra vita privata e in società.

La nostra mission

In un mondo fatto sempre di più di fake news noi abbiamo scelto di continuare ad informare nonostante sia sempre molto più semplice e remunerativo intrattenere o, molto peggio, “sparare” notizie non verificate o palesemente infondate per ottenere contatti salvo poi smentirsi nella consapevolezza che la ‘cattiva figura’ durerà il breve volgere di un giro d’orologio e poi sarà dimenticata ma i click resteranno.

Edizioni SiciliaOnDemand

Per questo SiciliaOnDemand, società editrice di BlogSicilia e di diversi altri giornali, ha scelto la sfida più difficile: quella di in formare in modo corretto e puntuale e insistere sulla credibilità, sulla verifica delle notizie, sull’attendibilità del racconto.

Una scelta di campo che la porta non a prendere una parte e difenderla a tutti i costi ma a restare al di sopra delle parti, raccontare i fatti e distinguere i fondi (e dunque le opinioni) dal racconto (e dunque i fatti).

L’approdo nella Sicilia centrale

Questa lunga premessa per raccontarvi, con un pizzico di orgoglio, questo concedetecelo, l’allargamento della famiglia dei giornali di SiciliaOnDemand. Da oggi, con una nuova versione grafica ma con la voglia di raccontare di sempre, entra nel gruppo Vivienna.it. Il giornale fondato e diretto a Pippo Primavera, un amico che lo ha portato a diventare punto di riferimento del territorio e che continuerà a starci accanto nel percorso di ulteriore crescita, diventa parte integrante dell’informazione ‘regionale’ e non solo del nostro gruppo.

Presto, alla nuova veste grafica, si affiancheranno anche nuovi contenuti. Da subito saranno disponibili per i lettori della Sicilia centrale, tutti i contenuti di interesse che provengono dalle altre aree territoriali e che sono realizzati in partnership con gli altri giornali del gruppo, nella consapevolezza che esistono temi che nascono a Palermo o a Catania ma che sono di interesse anche ad Enna.

Ma la missione principale sarà quella di stare nel territorio ennese; un’area che fino ad oggi BlogSicilia ha raccontato ma lo ha fatto “a distanza”, con punto di vista, anche involontario, di chi vive nel capoluogo siciliano. Ma per raccontare il territorio veramente bene bisogna viverlo. Ecco perché la scelta di crescere in questa direzione. Ed è questo lo spirito con cui ViviEnna entra nella famiglia, quello di crescere insieme a BlogSicilia e a tutte le altre costole di SiciliaOnDemand, aggiungendo sempre ulteriori punti di vista.

Il podcast e l’audiovisivo

Nella mission c’è anche la multimedialità che da sempre vede BlogSicilia e il suo gruppo proiettato verso l’innovazione. Chi ci conosce sa che non siamo solo un giornale on line ma una sintesi di mezzi di informazione. Siamo giornale, siamo televisione nel linguaggio e nella produzione di contenuto audiovisivi e talk di approfondimento (TalkSicilia ne è un esempio) ma siamo anche radio nella nuova versione podcast. Ed anche questi strumenti intendiamo mettere a disposizione di ViviEnna per arricchire i linguaggi, i sistemi di comunicazione, il pubblico raggiunto.

Una sfida, una strada da percorrere insieme

Certamente è una sfida. C’è una lunga strada da percorrere insieme e sarete voi lettori a indicarci la via man mano che si procede. Come sempre avete fatto in questi anni