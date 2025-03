Voci insistenti di rimpasto nella giunta regionale guidata da Renato Schifani circolano da qualche giorno ma si sono intensificate nella giornata di oggi. Voci rese maggiormente credibili da alcune dichiarazioni del governatore che ha apertamente criticato l’efficienza dell’assessorato regionale all’energia, acqua e rifiuti.

Se non proprio rimpasto potrebbe arrivare a breve qualche sostituzione di assessori come già accaduto in passato e le voci si sono intensificate nel tardo pomeriggio quando radio palazzo ha raccontato delle dimissioni dell’assessore regionale del Movimento per l’autonomia, Roberto Di Mauro che regge proprio energia, acqua e rifiuti.

La smentita a più mani

Ma in serata arriva la smentita ufficiale e a più mani rispetto alle dimissioni. “Circolano varie voci sulle dimissioni di Roberto Di Mauro da assessore di Energia, Acqua e Rifiuti . ammette un comunicato diffuso dal Movimento che però prosegue – proprio oggi l’ex Presidente della Regione Raffaele Lombardo lo ha invitato a smentirle e gli ha chiesto di continuare nella sua funzione, nonostante le enormi difficoltà legate sopratutto alla carenza di funzionari”.

Dunque i malfunzionamenti dell’assessorato sono frutto della “carenza di funzionari” e nulla di addebitabile all’assessore che non si dimette ne viene sostituito dal suo partito ” Inoltre nessuno dei deputati in carica appartenenti ad Mpa – continua la nota – ha dato la propria disponibilità ad entrare in Giunta”.

Le parole di Di Mauro

Poco dopo parla anche lo stesso Di Mauro ““Oggi ho avuto diverse riunioni ufficiali: una riunione con i dirigenti dell’assessorato e i consulenti del presidente per l’esame della norma che consente l’incremento degli abbancamenti nelle discariche, poi ho avuto riunioni con gli amministratori della discarica di Trapani e di Gela e domani sarò in commissioni Ue” dice l’assessore in carica.

“Quelle che sono state riportate dalla stampa in merito a mie possibili dimissioni sono solo indiscrezioni. E’ chiaro che, però, c’è una riflessione in corso che riguarda la mancanza di funzionari e le difficoltà del settore dei rifiuti”.

La smentita anche di Colianni, dato per neo nominato

Sempre radio palazzo aveva già individuato il successore di Di Mauro nell’ex vice sindaco di Enna Francesco Colianni. “La notizia è priva di ogni fondamento, se è vero che, peraltro, al momento mi trovo negli Stati Uniti per motivi professionali, cosa che avviene spesso ormai da diversi anni e per lunghi periodi dell’anno. Non c’è stata né una richiesta da parte mia al Movimento, né una sollecitazione da parte di alcuni. Dispiace essere stato tirato in ballo senza motivi particolari”.