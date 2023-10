Il vogueing protagonista a Macaria, il primo festival dedicato alla pasta, giunto alla quarta edizione. Durante manifestazione si sono esibiti dei maestri di questa specialità, uno stile di danza contemporanea famosa in tutto il mondo.

Cos’è il vogueing

Nato nei locali frequentati da latinoamericani e da afroamericani già dai primi anni sessanta, in cui veniva originariamente chiamato “presentazione” e più tardi “performance”; con gli anni questa danza si è evoluta nello stile più intricato e illusorio chiamato “vogue”.

Prima Malcolm McLaren con i video Deep in Vogue e Waltz Darling nel 1989, poi Madonna con il videoclip Vogue, nel 1990, il ballo diviene un fenomeno di costume degli anni novanta. È uno stile in continua evoluzione praticato perlopiù nelle cosiddette ballroom (competizioni con sfilate e più tardi anche il voguing all’interno di locali gay) in alcune tra le principali città degli Stati Uniti, come New York, Atlanta, Los Angeles, Filadelfia, Washington, Miami, Detroit e Chicago.

Nella seconda metà degli anni 2000, si ritrova gran parte dell’essenza del voguing nell’electro dance, ballo proveniente dalle periferie delle città francesi. Infatti il Voguing fu uno degli stili di ballo che contribuirono alla nascita e allo sviluppo dell’Electro Dance, sebbene adesso sia difficile intravedere le tracce di Voguing, a causa dello sviluppo che il Movimento Electro ha avuto.

Il voguing si è esteso dalle ballroom diffondendosi in tutti gli Stati Uniti, con competizioni che si svolgono in diverse parti di questi ultimi. Per quanto la capitale di questo stile sia New York, vi sono anche capitali “regionali” per le varie zone degli USA, come Chicago, Atlanta e Los Angeles, tutte situate in punti diversi. Anche a Londra si sono diffuse le ballroom, per quanto si concentrino non tanto sulle competizioni di voguing, quanto sulla Runway, competizione di sfilate. Molti artisti, in particolare donne, hanno incorporato il voguing nei loro videoclip. Leiomy Maldonado, membro transgender dei Vogue Evolution, ha reso popolare il suo passo personale, la “Leiomy Lolly”, incorporata nei videoclip If U Seek Amy di Britney Spears e Videophone di Beyoncé; il video di Willow Smith Whip my hair contiene un cameo della Leiomy. Lil Mama e Chris Brown hanno incorporato una Dip nel videoclip di Shawty Get Loose.

Il festival di Macaria

Il Macaria festival ha l’obiettivo di celebrare, attraverso quello che forse è l’alimento più distintivo della cucina italiana nel mondo, nonché elemento fondamentale della dieta mediterranea, la cultura e la tradizione gastronomica della nostra penisola.

La manifestazione si è svolta dal 29 settembre all’1 ottobre a Terrasini, nota località turistica della provincia di Palermo a pochi chilometri dall’aeroporto Falcone-Borsellino, e prende il nome dal termine greco da cui, secondo il filologo Agnolo Morosini, deriva il termine macaronis: nell’antica Grecia la μακαρία era un impasto di orzo e brodo, ma il termine significava anche “beatitudine”. Dunque la pasta come cibo che rende beati.

Una kermesse di risonanza internazionale che pone le sue basi nel territorio siciliano grazie all’intervento del Dipartimento dell’Agricoltura della Regione Siciliana e con l’importante sostegno del Comune di Terrasini e di Palazzo d’Aumale, Museo Regionale di Storia Naturale e Mostra permanente del Carretto Siciliano, polo culturale della città e grande attrattiva turistica locale.

