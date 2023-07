Era a bordo di una Kawasaki

Una ragazza di 19 anni, Cecilia P., ieri è finita giù in un dirupo in via Pietro Bonanno a Palermo.

L’incidente

La grossa moto è rimasta nell’asfalto mentre lei ha fatto un volo ed è finita oltre il muretto che delimita la carreggiata, cadendo nel vuoto in mezzo agli alberi e alla vegetazione. Un volo di oltre quattro metri.

A recuperare la ragazza e affidarla ai sanitari del 118 i vigili del fuoco che l’hanno imbracata in una barella.

La motociclista è finita in ospedale a Villa Sofia con diverse fratture. La prognosi è riservata. I rilievi sono stati eseguiti dagli agenti della polizia municipale.

La tragedia di Bagheria

Emanuele Russo, un anziano contadino di 71 anni è morto in un incidente stradale a Bagheria. L’incidente è avvenuto lungo la Strada provinciale 127 via Vicinale Lorenzo.

L’uomo viaggiava a bordo di una vespa 50 quando, arrivato all’altezza del ponte che immette in via del Fonditore, è stato investito da un’auto. Il conducente della vettura è fuggito senza prestare soccorso all’anziano e ha fatto perdere le tracce. A dare l’allarme poco dopo è stato un altro automobilista.

L’uomo è morto a causa di un trauma cranico riportato nell’impatto. Sono in corso indagini per risalire all’autore dell’incidente.

Sono intervenuti, oltre ai carabinieri e ai sanitari del 118, gli agenti della polizia locale per i rilievi di rito. A nulla è servito l’intervento dei sanitari di un’ambulanza giunti sul posto. Resta da capire l’esatta dinamica dell’incidente.

Un palermitano muore a Lecco

Un palermitano è rimasto vittima di un incidente a Lecco. L’incidente mortale nella notte è avvenuto a Vercurago. Non ce l’ha fatta uno dei ragazzi coinvolti nello schianto avvenuto nei pressi del semaforo in via Roma. Si tratta di Nino Ingallina, 31 anni, originario di Palermo ma residente a Calolziocorte. Il giovane è spirato in ospedale nelle ore successive al sinistro, dopo essere giunto in condizioni gravissime all’ospedale Manzoni di Lecco. Due degli altri tre occupanti dell’auto coinvolta nella carambola avvenuta intorno alle 2.30 rimangono in condizioni gravi.