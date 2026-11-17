I dati del semestre mobile 14 aprile – 12 ottobre 2026

Crescita netta e in controtendenza rispetto all’andamento nazionale per Radio Time e Radio Time 90, che consolidano la propria presenza nel panorama radiofonico siciliano. Mentre il mercato italiano fa registrare una leggera flessione degli ascolti pari all’1,5% rispetto al trimestre precedente, le due emittenti palermitane mettono a segno un balzo significativo secondo i nuovi dati Audiradio relativi al semestre mobile 14 aprile – 12 ottobre 2026. Complessivamente, le due radio raggiungono 93.000 ascoltatori nel giorno medio, segnando un incremento del 33% rispetto alla rilevazione precedente, e toccano quota 357.000 ascoltatori nei sette giorni (+8,8%).

I numeri delle due emittenti: il boom di Radio Time 90

Analizzando il dettaglio delle singole testate, Radio Time si conferma punto di riferimento solido con 73.000 ascoltatori nel giorno medio (+12,3%) e 267.000 nei sette giorni. A registrare l’exploit più marcato è però Radio Time 90, che quadruplica i propri ascolti giornalieri passando da 5.000 a 20.000 contatti (+300%) e raggiungendo 90.000 ascoltatori complessivi nell’arco della settimana.

L’editore Giuseppe Russo: “Non è un punto di arrivo”

Soddisfazione viene espressa dai vertici aziendali per il traguardo raggiunto. “A poco più di un anno dal mio insediamento alla guida di MMPI, vedere Radio Time e Radio Time 90 avvicinarsi ai 100 mila ascoltatori nel giorno medio è motivo di grande soddisfazione e orgoglio”, dichiara Giuseppe Russo, editore e amministratore unico di MMPI. “Questi risultati premiano il lavoro di una squadra che ogni giorno contribuisce alla crescita delle nostre emittenti e, soprattutto, la fiducia degli ascoltatori che continuano a sceglierci. Non considero questi numeri un punto di arrivo, ma una tappa importante di un progetto più ambizioso, fondato sulla qualità dei contenuti, sull’identità editoriale e sull’innovazione”.

Una piattaforma strategica per la comunicazione in Sicilia

L’ampliamento della platea rafforza anche il peso commerciale delle due emittenti, offrendo alle imprese siciliane e agli investitori nazionali due marchi con identità editoriali distinte ma complementari, capaci di intercettare target differenti attraverso un’unica proposta integrata. “La sfida è continuare a crescere, investendo nelle persone, nei contenuti e nelle nuove tecnologie, con la consapevolezza che le potenzialità delle nostre emittenti sono ancora tutte da esprimere”, conclude Russo.