L'osservatorio dei prezzi di BlogSicilia

Continua a impazzare la questione “caro biglietti” con associazioni di categoria, comitati, politici che si dnno battaglia in seguito all’aumento repentino dei prezzi dei biglietti aerei per la Sicilia, soprattutto durante le festività natalizie e di fine anno. Aumento che costringeranno studenti e lavoratori a un vero e proprio salasso per raggiungere le proprie città di origine ma anche i turisti saranno costretti a sborsare somme consistenti per poter raggiungere le località turistiche siciliane.

Mentre è ancora attiva la petizione avviata dagli industriali arrivata a 30 mila firme (clicca qui per firmare), continua l’osservatorio dei prezzi di BlogSicilia. Quanto costa oggi prenotare un biglietto da Roma e Milano per Palermo e Catania con Alitalia e Ryanair?

Da Roma Fiumicino a Palermo con Alitalia costa dai 211 euro ai 307 euro.

Se si vuole staccare un biglietto per volare da Milano Malpensa al Falcone e Borsellino con Alitalia si deve pagare dai 190 ai 407 euro.

Costa dai 183 ai 336 euro, invece, un biglietto da Roma Fiumicino a Catania con Alitalia.

Se invece si deve viaggiare da Milano al Fontanarossa di Catania si devono sborsare dai 182 euro a 337 euro.

Con Ryanair l’unico volo disponibile Roma-Palermo costa dai 242 euro.

Da Milano Malpensa a Palermo ci sono biglietti da 28 a 72 euro.

Per andare da Roma allo scalo catanese Rynair offre al momento volo da 172 a 219 euro.

Da Milano Malpensa a Catania con un volo della società irlandese servono dai 41 ai 114 euro.

Ricordiamo che i prezzi dei voli possono subire delle variazioni nel corso della giornata.