L'osservatorio quotidiano dei prezzi di BlogSicilia

Biglietti troppo cari da Roma e Milano? Si è innescata in questi giorni la protesta di numerosi pendolari, studenti e lavoratori, che, in vista delle vacanze di Natale, hanno trovato già una bella sorpresa in serbo sotto l’albero: biglietti aerei per tornare a casa costosissimi. Ma sono davvero così cari i prezzi di ritorno dei biglietti aerei per la Sicilia?

Ci siamo messi nei panni di un viaggiatore e abbiamo interrogato i siti ufficiali delle due compagnie che coprono le tratte da Milano e Roma per Palermo e Catania. Abbiamo provato a prenotare un viaggio standard di sola andata per domani, 5 novembre.

Volare da Milano a Palermo a bordo di un aereo Alitalia un pendolare deve sborsare dai 130 euro fino a 260,44 euro. Per raggiungere Palermo con Alitalia da Roma costa invece dai 134,30 euro fino a 274,30 euro. Un biglietto da Milano Malpensa a Catania costa dai 152,44 euro ai 272 euro. Servono dai 122,30 euro ai 336,30 euro per andare da Fiumicino allo scalo etneo.

Prezzi più bassi se si sceglie di tornare in Sicilia con Ryanair. Un biglietto per Palermo da Roma costa dai 96,79 euro fino ai 166,09 euro e per comprare un biglietto da Milano Malpensa a Palermo servono dai 45,71 euro ai 114,39 euro. Per raggiungere Catania da Milano un pendolare deve pagare con Ryanair fino a 194,69 euro, il prezzo minimo è di 45,71 euro, da Roma il prezzo varia dai 96,79 euro fino ai 166,09 euro.

La ricerca è stata eseguita alle 14 circa e i prezzi potrebbero anche variare nel corso della giornata. L’osservazione dei prezzi continuerà anche nei prossimo giorni.