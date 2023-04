Sia Da Palermo che da Catania

I collegamenti aerei da e per le isole di Lampedusa e Pantelleria nell’ambito del nuovo bando di Continuità Territoriale Sicilia-Isole Minori saranno gestiti da Dat fino all’ottobre del 2025.

“Siamo molto soddisfatti dell’eccellente risultato conseguito, che consolida il forte legame sviluppatosi in questi quasi cinque anni tra DAT Volidisicilia e il territorio, cui siamo arrivati anche grazie all’elevatissimo livello di affidabilità, regolarità e puntualità offerti al pubblico – dice Luigi Vallero, direttore generale di Dat Volidisicilia – Ora siamo finalmente in grado di mettere in vendita i nostri voli a partire dal 1° luglio 2023 per tutta la stagione estiva, e potremo successivamente proseguire sino alla scadenza naturale del bando, prevista per il 3 ottobre 2025, con possibile estensione massima al 30 giugno 2027.

Pianificazione preventiva

Si potranno così pianificare fin d’ora i viaggi per la prossima stagione estiva, evitando gli inconvenienti che si erano generati nella passata estate 2022, supportando l’intera filiera turistica nella pianificazione e nella programmazione dell’alta stagione, elementi di vitale importanza nel nostro settore. Le tariffe per residenti e visitatori sono quelle già in vigore dal 1° dicembre 2023, ridotte del 34% rispetto al bando che si era concluso il 30 novembre. Gli orari ricalcano quelli già operati in passato con alcune importanti novità quali la conferma durante la stagione invernale del collegamento Pantelleria-Catania e viceversa con frequenza bisettimanale (quattro volte la settimana in estate) e una modulazione ottimizzata delle frequenze in alta stagione tra Lampedusa e Catania, che arriveranno a tre corse al giorno andata e ritorno nei fine settimana di picco estivo”.

Progetti di espansione

Ci sono in cantiere alcuni nuovi progetti di espansione e sviluppo sul territorio nazionale sono allo studio, potendo contare su una flotta che oggi annovera 14 aeromobili di tipologia Atr 42/72 e 6 Airbus A320/A321. Dat A/S, è una compagnia aerea danese fondata nel 1989 da Kirsten e Jesper Rungholm. Oggi è uno dei principali vettori aerei europei che impiega aeromobili della famiglia ATR ed Airbus operando con voli di linea e charter in diverse nazioni europee oltre all’Italia opera voli regolari in Danimarca, Norvegia, Finlandia, e Germania trasportando complessivamente circa 1 milione di passeggeri l’anno.

Dat in Sicilia

Dat opera in Italia con il marchio Dat Volidisicilia dal 1° Luglio 2018 come assegnataria fino al 31 Ottobre 2025 dei collegamenti in oneri di servizio pubblico tra la Sicilia e le isole minori di Lampedusa e Pantelleria. In Italia utilizza fino a 4 aeromobili a seconda della stagione operando più di 6 mila voli all’anno con una regolarità del 99% che si attesta ai vertici del settore. Inoltre, in Italia impiega direttamente circa 25 risorse e supporta oltre un centinaio di posti di lavoro indiretti.