Il Voley Terrasini ha perso fuori casa a Castellammare di Stabia, contro la “Pallavolo Nemesi”. La partita non è mai in discussione: le campane vincono per tre set a zero e ottengono il primo successo stagionale, proprio contro le siciliane di coach D’Accardi.

Il primo set si conclude 25-9, più combattuti gli altri due dove le siciliane hanno ottenuto 22 e 21 punti. Alla prossima gara casalinga, il Terrasini ospiterà le conterranee del Santa Teresa Riva, in un derby che si prospetta spettacolare. Per la cronaca, le prossime avversarie della squadra di D’Accardi non ha ancora perso un set.