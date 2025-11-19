Arriva a Palermo, la Capitale Italiana del Volontariato 2025, un seminario pubblico sul volontariato. “Insieme per i territori, volontariato come motore di cambiamento” promette un lavoro comune affinché venga rafforzato il ruolo del volontariato proprio nei territori.

Il seminario sarà, di fatto, un meeting nazionale dei presidenti e dei direttori dei Csv – Centro di servizio per il volontariato – promosso da CSVnet in collaborazione con CesVoP Etneo e CeSV Messina. L’evento metterà al centro le aree interne come luoghi di partecipazione e innovazione, dove il volontariato contribuisce a costruire fiducia, coesione e nuove economie di comunità. L’incontro riunirà i CSV provenienti da tutta Italia per tre giornate, a partire da venerdì novembre 21 alle 17 e si terrà presso l’Aula Magna della Facoltà Teologica di Sicilia in Corso Vittorio Emanuele 463.

Previsti interventi di rappresentanti istituzionali, esperti e protagonisti nel mondo del Terzo Settore, con l’intento di costruire un meeting di confronto, formazione e lavoro comune, discutendo soprattutto le sfide attuali del settore.



