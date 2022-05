Avrà due frequenze settimanali, ogni martedì e sabato

Dal 2 luglio sarà possibile andare in volo da Palermo e Lourdes. Lo annuncia la compagnia aerea low-cost Volotea. Il volo, operato presso lo scalo in esclusiva da Volotea, avrà 2 frequenze settimanali, ogni martedì e sabato.

Dal 10 giugno voli per Atene

Sempre nel capoluogo siciliano, il vettore ha recentemente inaugurato una nuova rotta alla volta di Lille e conferma, per il 10 giugno, il primo volo per Atene. Entrambe le nuove rotte avranno 2 frequenze a settimana, ogni martedì e venerdì.

Salgono così a 14 le destinazioni raggiungibili da Palermo a bordo degli aeromobili del vettore. Il vettore, infine, ha annunciato l’apertura della sua 18° base operativa a livello europeo a Lourdes.

Valeria Rebasti, country manager Italy & Southeastern Europe di Volotea, ha commentato: “La nostra offerta presso lo scalo di Palermo continua ad ampliarsi e, dopo l’avvio della nuova rotta verso Lille e la partenza del nuovo collegamento per Atene in calendario per il 10 giugno, è con grande piacere che annunciamo una nuova rotta esclusiva da Punta Raisi alla volta di Lourdes”.

Rebasti continua: “Siamo lieti di offrire ai passeggeri siciliani l’opportunità di raggiungere una delle principali mete di pellegrinaggio religioso. Quello spirituale rappresenta uno dei principali settori turistici e, con questo nuovo collegamento, Volotea vuole sostenerne il rilancio: dopo anni difficili segnati dalla pandemia, la ripresa dell’intero comparto turistico passa anche da questo tipo di viaggio. Allo stesso tempo, siamo orgogliosi di inaugurare la nuova rotta per Atene, una città ricca di fascino e dalla vivace vita culturale, capace di conquistare qualsiasi tipo di turista e punto di partenza ideale per raggiungere con facilità numerosi siti di interesse della Grecia continentale o alcune tra le più belle isole del Mediterraneo”.

Scalia “Stanno ripartendo i pellegrinaggi”

“Il settore dei viaggi verso mete di pellegrinaggio religioso sta ripartendo – ha affermato Giovanni Scalia, amministratore delegato di Gesap, la società di gestione dell’aeroporto di Palermo ‘Falcone Borsellino’ – il collegamento diretto verso Lourdes, oltre ad aumentare l’offerta di voli che Volotea mette a disposizione dallo scalo palermitano, rappresenta un servizio che renderà più agevole il viaggio di tanti pellegrini”.

Sono 14 le rotte Volotea da Palermo

Presso lo scalo di Palermo, l’offerta di Volotea prevede un totale di 14 rotte, 5 domestiche – Ancona, Napoli, Olbia, Venezia e Verona – e 9 all’estero – 2 verso la Grecia, grazie ai collegamenti per Atene (novità 2022) e Zante, e ben 7 in Francia, con i voli per Deauville, Lille (novità 2022), Lione, Lourdes (novità 2022), Nantes, Nizza e Strasburgo.